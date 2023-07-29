正規通販 Cavi Radi 美容機器 美容機器

エステ店にて購入しましたが

ハダクリエ ホット＆クール CM-N5000AZ

不要になりましたので出品致します。

wish様専用 Panasonic バイタリフト RF EH-SR85-K

2021.2.27に購入しました。

エステツイン se セット



新品未使用 リファ リファインバブル ピュア

参考価格 132000円

もっち様専用



✨脱毛器✨ サロン級 タッチ 冷却機能 新品 メンズ レディース 光 家庭用

自宅保管 中古品

ケノン フラッシュ式脱毛器 眉毛脱毛器付き ver.4.1

神経質な方ご遠慮ください。

Mirable ヘッドシャワー

動作確認済み

ミラブルゼロ ミラブルZEROファインミスト

目立った傷はございません。

サキナ 美顔器 ビジュー

ご質問ございましたらお気軽にコメント下さい。

スチーマー 業務用 タカラベルモント スチーム調整可 タイマー付き ノアージュ



ヤーマン RFボーテ ブルーム レッド S10美顔器 ラジオ波)

＜製品仕様＞

myse スカルプリフト

●製品名：Cavi Radi（キャビラジ） メーカー：メビコ・ジャパン

★週末セール★おまけ付き！じぶんDEエステ セルゼロバッグ

●ヘッド径：Φ45mm

ヤーマン⚫ダブルエピルミナスボーテ⚫STA-208T⚫ほぼ未使用

●ACアダプター：DC12V 3A

ミーゼスカルプリフト

●電源定格：入力AC100～240V 50/60Hz

リファ ファインバブルS シャワーヘッド ホワイト

●消費電力：24W（最大時）

ヤーマンのシャインプロ 超音波アイロン

●周波数：CV 330kHz ±15kHz RF 330kHz ±15kHz

新品未使用品 ミラブル ウルトラファイン ミスト シャワーヘッド

●外形寸法：W214×D160×H60mm

値下げ★未使用カートリッジ2個★ケノン 脱毛器 Ver.4.1 眉毛脱毛器付

●重量：約754g（本体のみ）

ケノン脱毛器シルバー 4.1 カートリッジ2個付き 美品！



Panasonic RF美顔器 EH-SR74

＜付属品＞ 写真に写っているもの全てです

バリブラシ 美品 (玉川高島屋SCにて購入)

○本体

ディレイアゼル

○電源コード

脱毛器 JOVS

○ジェル（使用済み）半分程度は残っています

ケノン 脱毛器 Ke-non 8.6 ver シャンパンゴールド

○保証書

ヤーマン ダブルエピ スキンボーテ（STA-199T）



myse ニードルヘッドスパリフト2023年最新モデル

故障修理の場合は販売店へご連絡くださいと記載されています。

電動洗顔ブラシ 洗顔器 1台2役 電動洗顔 6段階振動レベル調節 IPX7

箱から出してプチプチに包んで発送させていただきます。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

エステ店にて購入しましたが不要になりましたので出品致します。2021.2.27に購入しました。参考価格 132000円自宅保管 中古品神経質な方ご遠慮ください。動作確認済み目立った傷はございません。ご質問ございましたらお気軽にコメント下さい。＜製品仕様＞ ●製品名：Cavi Radi（キャビラジ） メーカー：メビコ・ジャパン ●ヘッド径：Φ45mm●ACアダプター：DC12V 3A●電源定格：入力AC100～240V 50/60Hz ●消費電力：24W（最大時） ●周波数：CV 330kHz ±15kHz RF 330kHz ±15kHz ●外形寸法：W214×D160×H60mm●重量：約754g（本体のみ）＜付属品＞ 写真に写っているもの全てです○本体○電源コード○ジェル（使用済み）半分程度は残っています○保証書故障修理の場合は販売店へご連絡くださいと記載されています。箱から出してプチプチに包んで発送させていただきます。

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

ケノン ke-non フラッシュ式脱毛器 ver8.0 別売りカートリッジ付き専用 Maaa♡最短発送日5/8！プロフ必須！専用EMS RF美顔器 美容器 LED光1台9役 温熱 冷感 音波振動 イオン導入お値下げヤーマン美容器