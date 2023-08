【購入希望の方はコメントお願い致します!

専用ページを作成致します。】

うさぎとキノコのメルヘン森ワンピース

セット内容

•ワンピース

サイズ展開:S~L

❤送料無料

他にも様々な種類の商品を出品していますのでご覧ください♪

※即発送可能と記載されていないサイズや商品については発送まで2週間~5週間程お時間頂きますのでお急ぎでない方のみご購入をお願い致します。

購入希望の方は購入希望のサイズ・カラーをコメントにてお願い致します。

購入前に説明文をしっかりと読み購入してください。購入後は説明に同意したとみなし、キャンセルはできませんのでご注意ください。

☆ご連絡について

購入希望の方は必ずコメントお願い致します。

発送時期について事前にご連絡が必要となる場合がございますので即購入不可とさせて頂きます。

☆その他

質問などありましたらコメントをお願い致します。届いた商品について何か問題がある場合は評価前に必ずご連絡をお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

