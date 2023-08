ご閲覧ありがとう御座います、先ずはプロフィールを合わせてご確認下さいませ。

ご閲覧ありがとう御座います、先ずはプロフィールを合わせてご確認下さいませ。※取置き中、購入者様専用もちろんメルカリ規約に従いそのまま購入も可能【ブランド】TIFFANY ティファニー※鑑定済み 保証あり【商品名】アンティーク ヴィンテージ オリジナル カーブド コレクション 指輪 限定品 希少品 Style is to be simple Elsa Peretti rare antique vintage ピンキー 一粒 ダイヤリング 未使用保管品資産 投資 税金対策 現金化誕生日プレゼントクリスマスプレゼント【刻印】©︎Tiffany&co PT950 他【素材】PT※鑑定済み 保証あり【カラー系統】platinum ホワイト【サイズ】 ・重量:約 4.12g・幅:約 cm・号数:約 7号※サイズ直し サイズ変更 →可能【仕様詳細】・round brilliant cut・VS・colorless・excellent・石目なし【備考】海外の旅行先で購入したティファニーのリングですルースから選べるタイプでダイヤがお写真の通りとても高品質です!リバーシブルで向きを変えて楽しめる2way仕様です!ディスプレイしていただけなのでオシャレ好きな人、他の人と被らないのが好きな方に持って欲しいです!実物の方がずっと可愛いです!↓こちらどーぞ!#一点モノなのでご縁を感じましたらどうぞお求め下さいませ。資産にも如何でしょうか、中古ではありますが製品として国内では最安値の筈です。交渉も歓迎です!手数料が高いのでその点だけ。。※ 鑑定書 鑑別書⇒ +5000円で鑑別書付きの作成が可能です※下記ブランドのショッパーやケースをオマケ可能な場合があります無地の箱やプレゼント仕様でのご案内もお気軽にお問い合わせ下さいませ。ヴァンクリーフ ヴァンドーム青山 カルティエ グッチ クロムハーツ ショーメ ショパール スタージュエリー ダミアーニ ツツミ ディオール ピアジェ ブシュロン プラダ ブルガリ ポンテヴェキオ マキ ミキモト ルイヴィトン 4℃ AGETE GINZA TANAKA TASAKIブランドアイテム、貴金属等は全て確実な正規品です在庫がある分に限り他のサイトでも出品中

