高級品市場 【激レア】エンポリオアルマーニ　スニーカー　ブランドロゴ総柄　グレー×黒 スニーカー

【激レア】

EMPORIO ARMANI エンポリオアルマーニ

スニーカー

ブランドロゴ総柄

グレー×黒

サイズ表記:42(26.5cm相当)

メインカラー···グレー

スニーカー型···ローカット(Low)

EMPORIO ARMANI エンポリオアルマーニより、ブランドロゴ総柄プリントとレザーとのコンビがクールなスニーカーです。

お色も落ち着いた黒×グレーのバイカラーが、多様なファッションに組み合わせて頂ける1足!

この商品は中古で購入しました。

使用感の少ない綺麗な状態で、これから長く使っていただける1足です。

状態の詳細は写真をご確認下さい。

箱はありません。

あくまで中古靴であることをご理解頂き、承知頂いた方のみご購入お願い致します。

☆某有名リサイクルショップにて購入しました。

鑑定済みのお品です。

☆不明点はお気軽にコメントください

☆即購入大歓迎です

商品の情報 商品のサイズ 26.5cm ブランド エンポリオアルマーニ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

