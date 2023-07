ご覧いただきありがとうございます(^^)⠀

⠀

⠀

●フォロー割はじめました!⠀

⠀

※〜4999円→200円引き⠀

※〜9999円→400円引き⠀

※10000円〜→600円引き⠀

※15000円~→800円引き⠀

⠀

※2点以上の購入はさらにお値引き致します。⠀

※即購入も大歓迎です☺︎⠀

⠀

⠀

●アイテム⠀

⠀ 【美品】GRACE CONTINENTAL フラワープリントカフタンワンピース 花柄ワンピース ロング 長袖 Aライン

⠀

⠀

●詳細⠀

23年春の新作ですが発売前から人気商品で

星風まどかさんが色違いで着用されたワンピースです。あっという間に完売してしまいました。

すごく人気でキャンセル待ちの方も沢山いたため、

あまり悩んでる時間もなく手放すともう二度と買えなかったのでお探しの方も多いのではないでしょうか。この機会にぜひご検討ください⋆⸜♡⸝‍⋆

・人気カラー&美シルエット⠀

・着回ししやすく通年おすすめ○⠀

・細部まで拘られたディテール⠀

・あまり出回らない希少アイテム⠀

・毎日のコーデが楽しくなる1着。⠀

おすすめの逸品です。また1点のみなので、購入希望の際はお早めによろしくお願いいたします。⠀

●サイズ⠀

表記38 /着用感⠀S〜M

総丈(着丈)⠀129

身幅⠀48

肩幅⠀38

袖丈⠀60

⠀

平置き実寸。⠀

着画はお断りいたします。⠀

⠀

⠀

●素材⠀

⠀

タグ画像参照⠀

⠀

●状態⠀

⠀美品。破れや穴など目立ったダメージ等なく問題なくご着用いただけます。これからも長く着用頂けるアイテムです(^^)⠀

⠀

●付属品

インナー等は特に付属しません。

⠀

●カラー⠀

⠀マルチカラー

⠀

⠀

※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。⠀

⠀

⠀

●配送⠀

丁寧な梱包で48時間以内に発送いたします。⠀

ごく稀に仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。⠀

⠀

⠀

#古着屋Kuri⠀

他の厳選レアアイテムはこちらからどうぞ!⠀

まとめ割で更にお値下げします☺︎⠀

⠀

あくまでUSED品になりますのでご理解ある方のみご検討下さい。⠀

気になることがありましたら気軽にコメントお願いします!⠀

⠀

⠀

⠀

☆即購入OK、送料無料です!⠀

質問などあればコメントで承ります。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド グレースコンチネンタル 商品の状態 未使用に近い

ご覧いただきありがとうございます(^^)⠀⠀⠀●フォロー割はじめました!⠀⠀※〜4999円→200円引き⠀※〜9999円→400円引き⠀※10000円〜→600円引き⠀※15000円~→800円引き⠀⠀※2点以上の購入はさらにお値引き致します。⠀※即購入も大歓迎です☺︎⠀⠀⠀●アイテム⠀⠀ 【美品】GRACE CONTINENTAL フラワープリントカフタンワンピース 花柄ワンピース ロング 長袖 Aライン ⠀⠀●詳細⠀23年春の新作ですが発売前から人気商品で星風まどかさんが色違いで着用されたワンピースです。あっという間に完売してしまいました。すごく人気でキャンセル待ちの方も沢山いたため、あまり悩んでる時間もなく手放すともう二度と買えなかったのでお探しの方も多いのではないでしょうか。この機会にぜひご検討ください⋆⸜♡⸝‍⋆ ・人気カラー&美シルエット⠀・着回ししやすく通年おすすめ○⠀・細部まで拘られたディテール⠀・あまり出回らない希少アイテム⠀・毎日のコーデが楽しくなる1着。⠀おすすめの逸品です。また1点のみなので、購入希望の際はお早めによろしくお願いいたします。⠀●サイズ⠀表記38 /着用感⠀S〜M総丈(着丈)⠀129身幅⠀48肩幅⠀38袖丈⠀60⠀平置き実寸。⠀着画はお断りいたします。⠀⠀⠀●素材⠀⠀タグ画像参照⠀⠀●状態⠀⠀美品。破れや穴など目立ったダメージ等なく問題なくご着用いただけます。これからも長く着用頂けるアイテムです(^^)⠀⠀●付属品インナー等は特に付属しません。⠀●カラー⠀⠀マルチカラー⠀⠀※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。⠀⠀⠀●配送⠀丁寧な梱包で48時間以内に発送いたします。⠀ごく稀に仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。⠀⠀⠀ #古着屋Kuri⠀他の厳選レアアイテムはこちらからどうぞ!⠀まとめ割で更にお値下げします☺︎⠀⠀あくまでUSED品になりますのでご理解ある方のみご検討下さい。⠀気になることがありましたら気軽にコメントお願いします!⠀⠀⠀⠀☆即購入OK、送料無料です!⠀質問などあればコメントで承ります。

