!【必ず紹介文をご一読くださいませ】!

ブランド:new balance(ニューバランス)

商品名:new balance 990v6 Gray

型番:M990GL6

カラー:グレー(GRAY、GL6)

サイズ:25.0cm、width D(やや細い)

生産国:MADE IN USA

定価:36300円(税込)

2023年6月19日にこちらで購入(状態は前ユーザー様の説明文、画像10枚目参照)。

6月22日夜に手元に届き、室内で靴べらを使用し、靴下を履いて試し履きをしたところ、サイズ感が合いませんでした。

非常に残念なのですが、履けないものは仕方がないので、前オーナー様には申し訳ない気持ちがある中で、履いていただける方にお譲りすることとしました。

なお値段に関しては、私が購入した額よりは落としてあります。

ですので、この値段から下げる予定はございません。

他の人の手に渡ったものであることをご理解頂ける方のみご購入をお願いします。

また、すり替え防止の観点から返品はお断りいたします。

色味についてはモニター等によって誤差があるかと思います。予め他のHP等もご参照下さい。

よろしくお願いいたします。

シーン...ランニング/トレーニング

メインカラー...グレー

人気モデル...new balance 990

スニーカー型...ローカット(Low)

特徴/機能/素材...USA製

#ランニングシューズ

#ニューバランス

#newbalance

#グレースニーカー

#M990

#990v6

#GL6

商品の情報 商品のサイズ 25cm ブランド ニューバランス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

