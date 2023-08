バレンシアガの2022年モデルのストライプシャツです!

オーバーサイズで動きやすくて、オシャレです☆

またボタンダウンの造りで、上品さもあります!

さすがハイブランドのこだわり感じるアイテムです^^

この他の商品も是非ご覧ください^^

○アイテム

BALENCIAGA

カジュアル ボタンダウン

メンズ レディース ユニセックス

オーバーサイズ 半袖

ポケット有 BBロゴ ブランドロゴ

22年

春 夏

○ 定価

¥146,300

○購入元

大手リサイクル業者にて購入しました。

○サイズ

サイズ38

肩幅約57cm

身幅約66cm

袖丈約36cm

着丈約87cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

○状態

こちらのお品物は出品前にクリーニング屋さんにてクリーニングを行なっております。

前回の持ち主の甘い香水の匂いが多少ありますので、ご理解のある方のみご検討ください。

その分、お安くお値段に反映させて頂きます^^

その他、状態の良いお品物です。

まだまだ長くご愛用いただけます。

※あくまでも中古の為、

ご理解のある方のみご購入ください。

○カラー

シャツ部分

白 ホワイト

水色 ライトブルー

カットソー部分

グレー

○素材

コットン(綿100)%

○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

管理番号N000420445

商品の情報 商品のサイズ L ブランド バレンシアガ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

