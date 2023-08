Nike Air Jordan 1 Low ALT "Bulls"

ナイキ エアジョーダン1 ロー ALT "ブルズ"

【サイズ】 26.0cm

【状 態】 新品•未使用(試着なし)

箱•黒タグ付き

今回登場したシューズは、ローカットをベースにアッパー全体をレザーで構築し、ブラック、ホワイト、レッドのカラーリングで構成。

シンプルな色合いではあるが、シカゴブルズのチームカラーを落とし込むことで、これまでにリリースしてきた王道のAJ1を彷彿とさせる1足に仕上がった。

ー◇ー◇ー◇ー◇ー◇ー◇ー◇ー◇ー◇ー◇ー

この他にも色々と出品させていただいておりますので、ぜひご覧になってください。

↓ ↓ ↓

✅ #salaのスニーカー《メンズサイズ》

ー◇ー◇ー◇ー◇ー◇ー◇ー◇ー◇ー◇ー◇ー

▪︎検品、撮影のため一度開封しています。

▪︎商品製造時のわずかな傷や汚れ、BOXの初期の小さな凹み等が気になる方はお控え下さい。

▪︎出品している商品は、すべて正規品になります。安心してご購入ください。

【値下げ交渉について】

値下げができる商品とできない商品があります。

大幅な値下げはできません。

交渉は必ず即決できる価格を提示ください。定型文タイプのコメントには返信できかねます。

その他、ご不明な点がありましたらお気軽にコメントいただけたらと思います。よろしくお願いいたします。

ナイキ

NIKE

エアジョーダン

aj1

ダンク

DUNK

エアフォースワン

airforce

シャドウ

ピクセル

エアマックス

ニューバランス

NEW BALANCE

ユニオン

ココサンダル

スニーカー

バスケットシューズ

バッシュ

アディダス

adidas

スタンスミス

156

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 新品、未使用

