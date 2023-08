トミー トミカ イイノ(IINO)特注

MINI CAR SHOP IINO

TOMY TOMICA

NISSAN CEDRIC 280E BROUGHAM

PATROL CAR AMBULANCE

4台全て日本製になります。

MADE IN JAPAN

⭐︎タンポ印刷、シートリブの位置がそれぞれ違います。⭐︎

⭐︎4台全てタンポ印刷になります。⭐︎

・警視庁パトカー 2Gホイール

シートリブ右

(13-4-11)

(写真2枚目、3枚目)

・警視庁パトカー 2Gホイール

シートリブ左

(13-4-11)

(写真4枚目、5枚目)

・東京消防庁アンビュランス 11Fホイール

シートリブ右

(13-4-16)

(写真6枚目、7枚目)

・東京消防庁アンビュランス 11Fホイール

シートリブ左

(13-4-16)

(写真8枚目、9枚目)

((ミニカー、箱ともに目立った傷や汚れはありません。))

その他トミカなどの出品もございますので併せてご覧ください。

まとめ買いでお値引きいたします。

#てつおshopトミカ一覧はこちら

またイイノ特注トミカ専用のページもございます。

#てつおshopイイノ特注トミカ一覧はこちら

即購入していただいて構いません。

値段交渉も遠慮なくどうぞ。

返品・返金もokです。

何かご質問がありましたらメッセージお待ちしています。

ジャンル(ミニカー)···車

グッズ種類···トミカ

素材···金属

スケール···1/65

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

