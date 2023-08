値引きする 手編みセーター☆透かし模様☆ブラック Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

久留米絣の糸コットンを使って編んだ透かし模様がエレガントなサマーセーターです。

☆サイズ

着丈:59cm

バスト:55cm

襟開:20cm

前下がり:10cm

裄丈:38cm

袖付:25cm

袖口:20cm

☆素材:久留米絣の糸コットン

◇お使いのモニター環境によって写真の色が違って見えることがあります。

◇ひとつひとつ心を込めて製作していますが、ハンドメイド品ということをご理解の上お求めください。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE 商品の状態 新品、未使用

