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新品購入後開封せず、クローゼットで保管していた未使用品です。
COACH ダルトン 28 73546 レディース レザー トートバッグ ピンク
部屋でタバコや香水など、においの付く物は使用しておりません。
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よろしくお願いいたします。
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●商品説明
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・商品名：Felisi フェリージ 21/25/1/DS
ヒステリックグラマ－モノグラム柄 バッグ
・色 ナイロン部：カーキ、レザー部：カカオ
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・幅：17.5cm
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・高さ：22cm
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・重さ：102g
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・付属品：保存袋
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・定価：￥29,700
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#フェリージ
Old Coachオールドコーチ ショルダーバッグ(2way) Vintage
商品の情報
ブランド
フェリージ
商品の状態
新品、未使用
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新品購入後開封せず、クローゼットで保管していた未使用品です。部屋でタバコや香水など、においの付く物は使用しておりません。よろしくお願いいたします。●商品説明・商品名：Felisi フェリージ 21/25/1/DS・色 ナイロン部：カーキ、レザー部：カカオ・幅：17.5cm・高さ：22cm・重さ：102g・付属品：保存袋・定価：￥29,700#フェリージ
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フェリージ
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新品、未使用
人気アイテム フェリージ Felisi 21/25/1/DS サコッシュ ショルダーバッグ ショルダーバッグ
375
5分钟前
人気アイテム フェリージ Felisi 21/25/1/DS サコッシュ ショルダーバッグ ショルダーバッグ
¥
17,000
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12,750
(税込) 送料込み
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ショルダーバッグ
フェリージ Felisi 21/25/1/DS サコッシュ ショルダーバッグ
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東京都
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1~3日で発送
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出品者
b4885
1016
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人気アイテム フェリージ Felisi 21/25/1/DS サコッシュ ショルダーバッグ ショルダーバッグ
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