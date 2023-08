●ブランド:LOUIS VUITTON / ルイヴィトン

Burberry バーバリー シャツ(長袖)



CDG/シーディージー コムデギャルソン ストライプ 長袖シャツ SZ-B002

●商品内容:総柄シャツ 長袖 ロングスリーブ 、LV小紋柄 、大きめサイズ ビッグサイズ 海外サイズ

NEIGHBORHOOD ネイバーフッド オープンカラー ロゴ シャンブレー



【ウエストコーストチョッパーズ】ファイヤーパターン半袖ワークシャツ黒2XL◆古着

●カラー:ベージュ ブラウン

50s H bar C California ranchwear レーヨンシャツ



《激レア》ラルフローレン☆長袖シャツ 16(L)刺繍ロゴ サーモンピンク

●サイズ:M

KAJA LINEN DUGOUT LONG SLEEVE SHIRTS

身幅:54cm

ササフラス シャンブレーシャツ Lサイズ

肩幅:50cm

【極美品】ISSEY MIYAKE 半袖スタンドカラーシャツ M 白 キレイ目

着丈:80cm

Rough and Rugged/Trash Long Sleeve Shirt

袖丈:66cm

山と道 ULshirt M Blue gray

腕幅:24cm

アークテリクスシャツ2枚セット

※全て平置き採寸です。素人採寸になりますのでご了承下さい。

EU VINTAGE ヨーロッパ古着刺繍デザインチロリアンシャツ



ベルサーチ シャツ ショップハンガー付き

●素材

【USA製】 Wrangler ラングラー vintage 総柄シャツ

コットン、綿:100 %

INDIVIDUALIZEDSHIRTS OXFORD BD BIG SHIRT



LENO STANDARD SHIRT【STRIPE】

●海外サイズなのか肩幅、身幅、アームホールと全体的にかなり大きめなサイズで通常のLかXLくらいのサイズ感となっています。色味はベージュ、ブラウン、グレーの中間のような色です。

old stussy オールドステューシー アロハシャツ USA製



LOSTCONTROL Classic Baseball SH

ところどころにLVの小紋柄が散っていて上品でオシャレです。全体的にかなり綺麗な状態だと思いますのでよろしくお願い致します。

70s ブルックスブラザーズ MAKERS オックスフォード タイダイ 6ボタン



TEXT Ventilated Shirt Amazon Jungle

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

LA MOND ラモンド



マジックスティックセットアップ

●即購入OKです。まだまだたくさんきていただける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管・素人検品のため見落としがある可能性もございます。不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。

【送料無料】バーバリーロンドンの半袖シャツ ノバチェック ブラック 黒



SAPEurサプール日本製デニムシューティングシャツ

●写真の撮影環境はお使いの端末によって、現物の色味が異なる場合がございます。また、お写真のお花等の小物は付属致しませんので予めご了承ください。

【XLサイズ 虹色レオパード】完売レア ZARA オープンカラーシャツ APC



ポータークラシック x ジャーナル ROLL UP LINEN SHIRT L

●発送はコンパクトに折り畳ませていただき、最安値の方法で送らせていただく予定でございます。畳みジワはご容赦ください。

Wrangler ケミカルウォッシュ デニムシャツ USED



GIANNETTOジャンネットVINCIピンクキャンディーストライプM・39.5

● 大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めくださいませ。ご不明点ございましたらお気軽にコメントください。

サンサーフ KEONI OF HAWAII“ISLAND MEMORY”



Abelia Edoward Goucha コットン ガーゼシャツ

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

●ブランド:LOUIS VUITTON / ルイヴィトン●商品内容:総柄シャツ 長袖 ロングスリーブ 、LV小紋柄 、大きめサイズ ビッグサイズ 海外サイズ●カラー:ベージュ ブラウン●サイズ:M身幅:54cm肩幅:50cm着丈:80cm袖丈:66cm腕幅:24cm※全て平置き採寸です。素人採寸になりますのでご了承下さい。●素材コットン、綿:100 %●海外サイズなのか肩幅、身幅、アームホールと全体的にかなり大きめなサイズで通常のLかXLくらいのサイズ感となっています。色味はベージュ、ブラウン、グレーの中間のような色です。ところどころにLVの小紋柄が散っていて上品でオシャレです。全体的にかなり綺麗な状態だと思いますのでよろしくお願い致します。〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜●即購入OKです。まだまだたくさんきていただける綺麗なお品ですが、素人の自宅保管・素人検品のため見落としがある可能性もございます。不備などございましたら、『受取評価前』にご一報をお願いいたします。●写真の撮影環境はお使いの端末によって、現物の色味が異なる場合がございます。また、お写真のお花等の小物は付属致しませんので予めご了承ください。●発送はコンパクトに折り畳ませていただき、最安値の方法で送らせていただく予定でございます。畳みジワはご容赦ください。● 大手リサイクルショップにて鑑定済みの正規品です。安心してお買い求めくださいませ。ご不明点ございましたらお気軽にコメントください。〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ルイヴィトン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

アベシングエイプ 半袖シャツ 美品 カモフラウィンダンシー チェックシャツNeedles 20ssシャツ 柄シャツ ゴールド ブラックWACKO MARIA ワコマリア 虎 アロハシャツ新品フランス製FUTURA 2000 xコムデギャルソンシャツCDGコラボ白XLNEIGHBORHOOD ワークシャツ wtaps古い着物ーリメイクーアロハシャツ1点物!wackomaria×56tattoコラボシャツシュプリーム オープンカラーシャツ MサイズMeezan ミーザン シンプルデザイン 長袖 ボタンシャツ グリーン XL