【超目玉】 【未開封品】ツイステ エペル・フェルミエ ねんどろいど ゲームキャラクター

ディズニー ツイステッドワンダーランド

ツイステ 寮服 ポムフィオーレ寮

*エペル・フェルミエ*

ANIPLEX+ にて購入致しました

【付属特典】ねんどろいどぷらす 特製缶バッジ付き

◎即購入可能/バラ売り、値下げ不可

梱包方法

プチプチに包んで、ダンボールにて発送予定

⚠新品未開封品ですが、外箱は初期傷を含む擦り傷や汚れが見られる可能性ございます

あくまでも素人保管並びに一度人の手に渡った物ですので完璧な美品でお求めの方はご遠慮ください

ハーツラビュル寮

リドル・ローズハート

エース・トラッポラ

デュース・スペード

トレイ・クローバー

ケイト・ダイヤモンド

サバナクロー寮

レオナ・キングスカラー

ジャック・ハウル

ラギー・ブッチ

オクタヴィネル寮

アズール・アーシェングロット

ジェイド・リーチ

フロイド・リーチ

スカラビア寮

カリム・アルアジーム

ジャミル・バイパー

ポムフィオーレ寮

ヴィル・シェーンハイト

エペル・フェルミエ

ルーク・ハント

イグニハイド寮

イデア・シュラウド

オルト・シュラウド

ディアソムニア寮

マレウス・ドラコニア

リリア・ヴァンルージュ

シルバー

セベク・ジグボルト

ナイトレイブンカレッジ関係者

ディア・クロウリー

グリム

デイヴィス・クルーウェル

モーゼズ・トレイン

アシュトン・バルガス

サム

缶バッジ カプ缶 メタルカード メタルカード メタカ ウエハース ツインウエハース カードキャンディ namco ナムコ 一番くじ アクスタ アクキー チャーム ましコレ アルカナ ポストカード ポスカ ラバクリ ラバマス ステッカー 特典

ディズニー ツイステッドワンダーランド ツイステ 寮服 ポムフィオーレ寮*エペル・フェルミエ*2023年 5月発売 ねんどろいどANIPLEX+ にて購入致しました【付属特典】ねんどろいどぷらす 特製缶バッジ付き◎即購入可能/バラ売り、値下げ不可梱包方法プチプチに包んで、ダンボールにて発送予定⚠新品未開封品ですが、外箱は初期傷を含む擦り傷や汚れが見られる可能性ございますあくまでも素人保管並びに一度人の手に渡った物ですので完璧な美品でお求めの方はご遠慮くださいハーツラビュル寮リドル・ローズハートエース・トラッポラデュース・スペードトレイ・クローバーケイト・ダイヤモンドサバナクロー寮レオナ・キングスカラージャック・ハウルラギー・ブッチオクタヴィネル寮アズール・アーシェングロットジェイド・リーチフロイド・リーチスカラビア寮カリム・アルアジームジャミル・バイパーポムフィオーレ寮ヴィル・シェーンハイトエペル・フェルミエルーク・ハントイグニハイド寮イデア・シュラウドオルト・シュラウドディアソムニア寮マレウス・ドラコニアリリア・ヴァンルージュシルバーセベク・ジグボルトナイトレイブンカレッジ関係者ディア・クロウリーグリムデイヴィス・クルーウェルモーゼズ・トレインアシュトン・バルガスサム缶バッジ カプ缶 メタルカード メタルカード メタカ ウエハース ツインウエハース カードキャンディ namco ナムコ 一番くじ アクスタ アクキー チャーム ましコレ アルカナ ポストカード ポスカ ラバクリ ラバマス ステッカー 特典

