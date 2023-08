東洋エンタープライズ

GOLD / ゴールド :

『COTTON WEATHER REVERSIBLE SPORTS JACKET "WOODSTOCK"』

コットンウェザー リバーシブル スポーツ ジャケット ウッドストック

GL14334

カラー ブラック

素材 表地:コットン100%

裏地:コットン100%

リブ:コットン100%

サイズ (L)

身幅(脇下67) 着丈72.5 肩幅55 袖丈64

日本製

国内正規品

東洋エンタープライズ㈱

ジャーナルスタンダード購入

価格 42,000円+税

・着用回数の少ない美品です。

・ややオーバーサイズ。

・リバーシブル仕立て。

70s vintageとして実際に存在しており、非常に価値の高いアイテムを復刻。

1969年ニューヨークで開かれたウッドストック・フェスティバル(Woodstock Music and Art Festival)の、観客をモチーフにしたプリント柄を採用。

裾に寄るにつれて観客のサイズがグラデーションになるよう、贅沢に生地を使用した一枚。

シンプルな無地と柄とのリバーシブルでの着用が可能。

・生地は40/2コーマウェザークロスを使用、しなやかで若干の光沢感を持つ上質な仕上がり。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ゴールド 商品の状態 未使用に近い

