小物などお買い得な福袋 【送料無料】タトラスのダウンジャケット ダウンジャケット

タトラスのダウンジャケット!

どんなスタイリングにも合わせやすいシンブルなデザインなのでこれからのシーズンに幅広く使っていただけると思います!

【サイズ】2

着丈72㎝

身幅50㎝

肩幅54㎝

袖丈57,5㎝

フード取り外し可能。

ダウン90%

フェザー10%

首周り、袖口や正面下部などに所々に変色がございます。

他にも多数出品しておりますので、宜しければ是非ご覧ください‼

101922

商品の情報 商品のサイズ M ブランド タトラス 商品の状態 傷や汚れあり

