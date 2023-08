○アイテム

数年前に鑑定済みの大手リサイクルショップにて購入致しました。

○サイズ (cm)

着丈 74

肩幅 61.5

身幅 71

袖丈 52

○状態

多少の使用感は感じられますが、

目立った汚れや傷はなくまだまだお使い頂けます♪

〇シリアルナンバー及びブランドロゴ、型番、タグ、付属品

(写真9枚目)

※タイトルに記載していない付属品は撮影小物のため、付属しません。

○カラー

マルチカラー

〇素材

綿

〇購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。

○配送 簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド ラッドミュージシャン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

