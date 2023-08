100％本物 イーグルビジョンEAGLE VISION　ウォッチエース　EV-933 その他

数回使用後自宅保管していたものです。

Garmin Approach R10 弾道計測器 美品

箱などはございません。本体と充電器のみです。

商品説明

・新機能 オートディスタンス機能

・ベタピンナビ機能

・カンタンらくらくスタート

・雨の日安心の防水仕様

・ハイブリッドGPS搭載でどこでも高低差

(高精度・高速ナビを実現するハイブリッドGPS採用モデル)

(IPX7の防水機能)

練習場で2度使用

雨の日でも使用可能です。天気を気にせずプレイできます。

(競技モード)

設定画面より、競技モードのON-OFFが出来ます。

ONを選択することで高低差表示がされなくなるます。

(スマートフォン連携)

Bluetooth搭載により無料専用アプリ[EV PRO]との連携が可能となりました。

GPS仕様

世界測地系(WGS-84)

GPS/QZSS(みちびき)

GLONASS(グロナス)MSAS

通信仕様

Bluetooth SMART

ディスプレイ

204×240 ドットカラー液晶

防水仕様

IPX7

外形寸法

幅44mm×縦48mm×厚さ14mm

重量

57g

電源

Li-ion電池 380mAh(専用ケーブルから充電)

使用時間

約8時間※使用状況によって異なります。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

