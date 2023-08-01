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超ポイントアップ祭 職人手作りビジネスバック(ヌメ革) 美品 ビジネスバッグ

商品の説明

2023年3月に他のバックと間違えて購入し、1回使用したのみですので美品です。
【美品】コーチ　メトロポリタン　ユーティリティートートバッグ　A4サイズ収納可能

【訳アリ】ルイヴィトン　タダオ　ダミエグラフィット　ビジネスバッグ　２Way
●サイズ：
ボルドリーニ Boldrini ☆ レザー セカンドバッグ クラッチ 伊製 紺
縦幅 約10cm
インケース 2way バック
横幅 約40cm
FUJITAKA ビジネスバッグ

EVERWIN ゼットカーフ 3ウェイダレスバッグ 21594
●素材：牛革
【美品】Heartmann アタッシュケース　Iuggage
●付属品：
★直営店卸品★ランバンコレクション 286502 ビジネスバッグ 本革 黒 新品
ショルダーベルトをお付けします。
THE NORTH FACE Cordura Ballis…
●その他、注意事項：
モラビト ビジネスバッグ ブリーフケース 本革
傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。
vintage BALLY leather old bag
ビジネス以外でもプライベートでも使えるようなバックです。

美品★《正規品》【Louis Vuitton 】ロザン　ビジネスバッグ

商品の情報

商品の状態未使用に近い

ルイヴィトン LOUIS VUITTON ユタ アコマ

BOTTEGA VENETA イントレチャート トートバッグ 2way

[美品]　 BREIFING 3WAYバッグ
2023年3月に他のバックと間違えて購入し、1回使用したのみですので美品です。●サイズ：縦幅 約10cm横幅 約40cm●素材：牛革●付属品：ショルダーベルトをお付けします。●その他、注意事項：傷や汚れなどありませんが写真をご確認の上、中古品であるということをご理解いただきご購入をお願いします。ビジネス以外でもプライベートでも使えるようなバックです。

商品の情報

商品の状態未使用に近い

超ポイントアップ祭 職人手作りビジネスバック(ヌメ革) 美品 ビジネスバッグ

5分钟前

超ポイントアップ祭 職人手作りビジネスバック(ヌメ革) 美品 ビジネスバッグ

¥26,000 ¥14,560

(税込) 送料込み
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5bb14f

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コメント (17)

5bb14f
超ポイントアップ祭 職人手作りビジネスバック(ヌメ革) 美品 ビジネスバッグ 超ポイントアップ祭 職人手作りビジネスバック(ヌメ革) 美品 ビジネスバッグ

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