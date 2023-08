【◆ お得なキャンペーンのお知らせ ◆】

【商品説明】

【★MIU MIU★】

【★パイソン ヒール パンプス★】

【★MADE IN ITALY★】

になります◎

創業者ミウッチャ・プラダの愛称からネーミング、"BAD GIRL"をコンセプトに PRADA ( プラダ )のセカンドラインとして展開される イタリア発 ラグジュアリーブランド★ MIU MIU ★

イタリア製 ヘビ革 オープントゥ パンプス★

PRADA 系列 アイコニック エキゾチックレザー ★

通常リアルレザー物より スネークレザー は高額且つ流通量が少ない1足★

女性をキレイに魅せる 7.5cm ヒール★

ベーシックなオープントゥ仕様、ペールトーン グリーン なので 春 夏 の足元を鮮やかに◎

今期 なら バギーデニム や フレアジーンズ、ローライズ スカート に合わせる Y2K コーデが◎

MANOLO BLAHNIK、Christian Louboutin、Sergio Rossi 好き★

イタリア製 パイソン柄 パンプス、蛇柄 ヒール、ヘビ柄 シューズ 等をお探しの方は是非◎

[商品情報]

ブランド名:MIU MIU ( ミュウ ミュウ )

アイテム名: オープントゥ パンプス

・購入先:古物市場ブランドオークション

・NO.7054

色:ペールグリーン

表記サイズ:36 1/2 ( 23.5cm )

ヒール高さ:7.5cm

素材:スネーク レザー

コンディション:A

室内試着程度の美品

【ハッシュタグ】

#MIUMIU #パンプス #ヒールサンダル #ミュウミュウ #PRADA #23SS #プラダ #パイソン #ヘビ柄 #イタリア製 #蛇柄 #サンダル

【~ 最後に ~】

他にも複数出品致しております◎

是非他の出品物も御覧ください◎

商品の情報 商品のサイズ 23.5cm ブランド ミュウミュウ 商品の状態 未使用に近い

