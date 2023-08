ご覧頂きありがとうございます。

ご覧頂きありがとうございます。STUSSY ×NIKEコラボモデル、FW 22、アルファベットブラックのビリヤードプリントのスポーツ半袖Tシャツ、男女兼用、ホワイトです。サイズ:S着丈:68cm、身幅:56cm、肩幅:50cm、袖丈:21.5cm素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。※並行輸入品 (海外正規品) について 独自のルートにて購入 しているため、極限までお安く提供することが可能となっており ます。国内正規品にこだわる方はご購入をお控えください。※海外製品は、規制の厳しい日本とは違い、若干の傷や縫製の甘さ、独特な匂いなどがある場合がございます。※細かいことが気になる方、 国内正規品と同等の品質をお求めの 方はご購入をお控えください。カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···夏

