新品未使用!

DIESEL ディーゼルショルダーバッグスパンコール ラメジルコニア y2k



■本体

横幅:23.5cm

高さ:16cm

マチ:7cm

ショルダー:99cm〜160cm

重さ:500g

■本体

間口:ダブルファスナー開閉

内部:ファスナーポケット×1

オープンポケット×2

外部:ファスナーポケット×1

マグネット式ポケット×1

ショルダーストラップ:取り外し可能、長さ調節可能

型番37H0LCOC5B

カラーADPL

素材PVCコーティングキャンバス×レザー

カラー···ブルー

柄・デザイン···その他

素材···本革

商品の情報 ブランド マイケルコース 商品の状態 新品、未使用

