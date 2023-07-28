定期入れの フルラ 2way ショルダーバッグ ハンドバッグ ハンドバッグ

2019年ごろに購入したフルラのバッグです。

☆超美品☆送料無料☆FURLAフルラレザーハンドバッグ☆ブルー系☆

付属品 保存袋.ケアカード

Z1536 新同!! プラダ カナパミニ デニムビジュー ハンドショルダーバッグ



Valentino Garavani ヴァレンティノ ロックスタッズ ブラック

2wayなのでハンドバッグでもショルダーバッグとしても使えます。

美品★ ヴァレンティノ ロックスタッズ キャンディ 黒 2way VLTN

グレージュの落ち着いた色味なのでいろんな場面でお使い頂けると思います。

PRADA プラダ サフィアーノ バッグ

他のバッグを使っててこちらのバッグはあまり出番がなくなったので出品させて頂きます。

美品 CELINE トラペーズ

目立つ傷や汚れがなく美品です。

濱野バック 美品

キーホルダー部分は元々ついてた保護フィルムのようなものがついてます。

★かずし様★



ルイ•ヴィトン/イカール(ビジネス キャリーオンバッグ /ショルダーバッグ)

他のアプリでも出品させて頂いてますので急遽削除する場合もあります。

極美品 PRADA プラダ バッグ ショルダーセット

お安くご購入をご希望でしたら他のアプリだともう少しお安く出来る場合がありますのでコメント頂ければと思います。

商品の情報 ブランド フルラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

2019年ごろに購入したフルラのバッグです。付属品 保存袋.ケアカード2wayなのでハンドバッグでもショルダーバッグとしても使えます。グレージュの落ち着いた色味なのでいろんな場面でお使い頂けると思います。他のバッグを使っててこちらのバッグはあまり出番がなくなったので出品させて頂きます。目立つ傷や汚れがなく美品です。キーホルダー部分は元々ついてた保護フィルムのようなものがついてます。他のアプリでも出品させて頂いてますので急遽削除する場合もあります。お安くご購入をご希望でしたら他のアプリだともう少しお安く出来る場合がありますのでコメント頂ければと思います。

商品の情報 ブランド フルラ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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