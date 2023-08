◾️アイテム

【美品】グッチ ソーホー チェーン フリンジ ショルダーバッグ エナメル.

大人気ブランド【グッチ】の

GG柄ロゴ入りショルダーバッグです♪

御確認用



ヴィンテージのメルカリでは見かけたことない型の

レアなクロスボディバッグ✨早いもの勝ち!

◾️購入元

大手ブランドリユース店

鑑定済み

◾️シリアル

001-25-0258

◾️状態

少しの擦れはありますが、概ね美品です♡

専門業者にてクリーニング、外部レザー部分オイルメンテナンス済みですので、すぐ気持ち良くお使い頂けるかと思います★内部ベタつき等なく、状態は良いです。

ダメージ等、写真に収めるように心がけています。

ただあくまでも中古品の為、ご了承の上ご購入下さいませ。

※気になる部分あれば、気軽にコメントください!

写真アップします✨

◾️サイズ

タテ 約18cm

ヨコ 約23.5cm

マチ 約12cm

ショルダー 約120cm

素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。

◾️カラー

GG柄、ブラウン

◾️素材

レザー、PVC素材

◾️付属

保存袋

◾️配送

通常1日〜3日で発送致します。仕事で遅れる場合がありますのでお急ぎの方は購入前にお伝え下さい。

発送は簡易包装、なるべくコンパクトにさせて頂きますので包装等でご希望がある方は最初にお伝え下さい。

◾️購入に当たって

即購入可、無言購入可!

値下げ交渉自体は可能ではありますが、

大幅な値引きは受けかねる場合あり。

#オールドグッチ #ロゴ #ショルダーバッグ #ハイブランド #シェリーライン #クロスボディ #バッグ #スプリーム

ご不明点あれば、お気軽にコメントください♪

⚠︎ご購入前にプロフィールの確認を必ずお願いします。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ご覧いただきありがとうございます^ ^

些細なことでも、どしどしご質問くださいね!

フォロー頂けた方限定で無条件で割引します✨

複数購入の場合はさらに割引✨✨

ぜひご購入お待ちしてます♪

お気に入りのアイテムになりますように✨

喜んでもらえますように♡

NoriMaru

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

◾️アイテム大人気ブランド【グッチ】のGG柄ロゴ入りショルダーバッグです♪ヴィンテージのメルカリでは見かけたことない型のレアなクロスボディバッグ✨早いもの勝ち!◾️購入元大手ブランドリユース店 鑑定済み◾️シリアル001-25-0258◾️状態 少しの擦れはありますが、概ね美品です♡専門業者にてクリーニング、外部レザー部分オイルメンテナンス済みですので、すぐ気持ち良くお使い頂けるかと思います★内部ベタつき等なく、状態は良いです。ダメージ等、写真に収めるように心がけています。ただあくまでも中古品の為、ご了承の上ご購入下さいませ。※気になる部分あれば、気軽にコメントください! 写真アップします✨◾️サイズタテ 約18cmヨコ 約23.5cmマチ 約12cmショルダー 約120cm素人採寸ですので多少の誤差はご了承下さい。◾️カラーGG柄、ブラウン◾️素材レザー、PVC素材◾️付属保存袋◾️配送 通常1日〜3日で発送致します。仕事で遅れる場合がありますのでお急ぎの方は購入前にお伝え下さい。発送は簡易包装、なるべくコンパクトにさせて頂きますので包装等でご希望がある方は最初にお伝え下さい。◾️購入に当たって即購入可、無言購入可!値下げ交渉自体は可能ではありますが、大幅な値引きは受けかねる場合あり。#オールドグッチ #ロゴ #ショルダーバッグ #ハイブランド #シェリーライン #クロスボディ #バッグ #スプリームご不明点あれば、お気軽にコメントください♪⚠︎ご購入前にプロフィールの確認を必ずお願いします。~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ご覧いただきありがとうございます^ ^些細なことでも、どしどしご質問くださいね!フォロー頂けた方限定で無条件で割引します✨複数購入の場合はさらに割引✨✨ぜひご購入お待ちしてます♪お気に入りのアイテムになりますように✨喜んでもらえますように♡NoriMaru~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

