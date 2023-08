多くの商品の中からご覧頂き

多くの商品の中からご覧頂きありがとうございます^^■商品内容○ブランド : PLEATS PLEASE○素材 :ポリエステル○カラー :ホワイト○生産国 :日本○商品の状態 :写真の箇所にほんの僅かな線のような汚れ付着あり。使用感はそこまで感じられず大きな汚れなどは無いためまだまだ使用して頂けます♪イッセイミヤケ カットソー ノースリーブホワイト 白 プリーツプリーズPP51-JK615○サイズ :3身丈約77.5cm 身幅 約35cm 肩幅 約26cmスリット 約22cm商品は全て平置き実寸になります。実際のサイズと記載されたサイズに若干の誤差がある場合がございます。採寸での多少の誤差はご了承ください。着画はお断りしています。sacai MM6 Deuxieme Classetodayful CLANE ameri vintage HYKE JOURNAL STANDARD SHINZON IENA Spick & Span etre tokyo UN3D Pelleq auralee PERVERZE INSCRIRE ROKU jonnlynx fumika uchida TOGA UNUSED Acne Studios 1LDK などお好きな方にも是非◎■コンディションランク 【A】【S】新品、、デッドストック【SA】使用感のほぼない美品物 【A】若干の使用感はあるが、良い状態【B】使用感はあるが目立つダメージや大きな汚れはない 【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れありこちらの商品は古着であるため多少の使用感は見られます。古着であることに理解をいただける方のみ商品の購入の御検討をお願いします。

