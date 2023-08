こんにちは。

プロフィールの閲覧お願いします。

色々な商品を紹介していきます。

お気に召した商品があればお気軽にコメントをお願いします。

※フォロー割対象外の商品です。

商品名: 匿名配送 HERMES 2017AW Pre Fall エルメス 2017年 秋冬 プレフォール コレクション モデル着用 カーフスキン レザー キルティング ロング コート セリエ ボタン ウール

カラー: 黒

状態:8/10

サイズ: 34(M-L相当)

平置き寸法:

着丈-約96cm(襟含む)

身幅-約51cm

肩幅-約49cm

袖丈-約56.5cm

裾幅-約56cm

他寸法は画像参照

※寸法には数cmの誤差がある可能性がございます。

付属品:無し

定価:100万円以上

エルメスのロングコートです。

2年間のみ製作されていたエルメスのプレフォールコレクション。

本品は貴重な2017年プレフォールコレクションのモデル着用のアイテムになります。

100%カーフスキンレザーを使用した高級な布地を使用。

レザーのキルティング仕様というめったに見ないデザインをしています。

画像7枚目の通り、コートにしては珍しい平面的なデザインとなっています。

裏地には100%ウールの温かな布地となっており、冬場もしっかりと活躍できます。

袖にヒモが付いており、ボタンで留めることで袖を捲ることができます。

2段階の調節が可能です。

袖先はウールの裏地、それ以降はポリ素材の裏地という切り替えにもこだわりを感じます。

また、両裾にもセリエボタンが付いており、両裾を開けることができます。

随所にこだわりを感じる至極の逸品。

様々なサイトで検索しましたが、オンライン上には当品でしか購入できない非常に希少なアイテムとなります。

内タグに記載がない為、ウエストベルトは元から付属していない仕様になります。

お好きなベルトをご使用下さい。

サイズは34ですが、かなりオーバーサイズに作られている為レディースM-L相当かと思います。

レディースMサイズのトルソーに着用させています。

175cmのメンズでも着用できました。

リユースショップで購入した正規品です。

商品の情報 商品のサイズ M ブランド エルメス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

