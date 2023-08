ポロベアの長袖シャツになります。

当方採寸のサイズ感は以下の通りです。

身幅:57cm

袖丈:67cm

着丈:69cm

肩幅:46cm

定価は24200円になります。

※お値下げはしておりませんのでよろしくお願いします。

カラー···ブルー

袖丈···長袖

柄・デザイン···ストライプ

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポロラルフローレン 商品の状態 新品、未使用

