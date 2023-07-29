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新品即決 高圧洗浄機　水圧洗浄機　50barコードレス3段階調節圧力 ノズル⑦ その他

商品の説明

❤新品未使用！
ミニビュアー35 チタンカラー　10個セット
お値引き不可です！
NICHIDO業務用投光器　未使用1セット本日価格

Nationalナショナル生ごみ処理機MS−N48
【強力なパワー・コードレス充電式】
ジャノメ　ミシン　メモリークラフト
本体内部に搭載されたハイパワー大型純銅モーターは利用寿命が長いだけでなく、5MPa（726psi/50bar）のパワフル噴射で頑固な汚れもしっかり落とし切ります。噴射距離も驚きの10.3ｍまでに到達し、 高い木や車の低部など届かない所の洗浄が楽になります。5.2L/min水噴射量も出水効率が高いです。無線高圧洗浄機は充電バッテリー式のコードレスで利用場所をとわず様々な場合に利用便利です。
【新品未使用】リョービ　高圧洗浄機

LIXIL シャワートイレ ウォシュレット CW-KB31 BW1
【給水便利・使い簡単】
ココチモ　きこえるホン　ES-800KU
専用な水源の必要がなくて、池、バケツでも利用できて、面倒な水道栓の接続作業もなく洗浄の準備が簡単です。（＊バケツは別売です。）
GTH-C2459SAW3H-1BL 都市ガス リモコン付

Bamboosang 高圧洗浄機 水圧:4MPa 高圧噴射 3段階圧力調整
【連続利用時間が長い】
東芝　ウォシュレット　シャワートイレ　早い者勝ち
大容量バッテリーで、低圧時は約40〜50分連続使用できて頻繁的に充電する手間がなくて、安心に使えます。【5ｍ給水ホース】長いホースを搭載し、湖、川、やためておいた雨水などの水を使用する時にとても便利です。ホースが短くて池の水で洗車時に噴射水を車に届かないなど給水悩みと不便がなく更に使い便利です。　
⚠️値下げ⚠️します！！！！YODOシーリングマシーン

LIXIL キッチン水栓（JF-HB461SYX（JW））の部材

【未使用に近い】　brother　コンパクト　ミシン　PS202
【軽量・コンパクト】
日立エコキュート 風呂リモコン
洗車用高圧洗浄器はわずか軽量約1.5kgでコンパクトです。
発電機　新品未使用　カセットガス缶用

JUKI Jureve HZL-010 コンピュータミシン
【6-in-1噴射モード一体化のノズル】
【良品】VIBMI 食器洗い乾燥機 D4P 工事不要 卓上型 タンク式
0°/15°/25°/40°/シャワー/ストレートの6パターンを1つのノズルに集約する一体化ノズルが付きます。
★状態良★ パナソニック 食器洗い乾燥機 プチ食洗 ホワイト NP-TCR4-W

ジューキ オーバーロックミシン MO-313
【収納ケース付き】
アイホンWK-24A

ミシン
【製品仕様】
カシムラ 変圧器 110-130V⇔100V TI-19 中古品
◆電源：コードレス式◆給水方式：自動吸水式（5ｍ専用高圧ホース）◆パワーモード：３段階切り替え◆高圧水洗機サイズ:約61×19cm (組み立て完成状態)◆本機重量:980g (バッテリー＆アクセサリーを含めない)◆梱包重さ：2.2kg◆最大吐出圧力：5MPa ◆最大吐出水量：5.2L/min◆モーター定格出力：230W◆使用水温度：0~50℃可◆材質：ABS、アルミ、ポリエチレン◆【お届け内容】洗車ガン*1、IPX7防水バッテリ*1、PSE認証バッテリー*1、6類噴射モード一体化のノズル*1、、洗剤用ノズル（ボトル付き）*1、PSE認証アダプター*1、収納ケース*1日本語取扱説明書*1。（＊蛇口とホースを繋ぐジョイントは付属しておりませんので、別途ご購入してください）
【手渡し商品（船橋市）】ダイキン　ルームエアコンF22XTES-W

❤現行最新モデル未使用近い超美品◆工場整備済✭﻿シンガー ミシン
※新品未使用品の為万が一不具合等ございました…

ブラザーコンピューターミシン PS205

商品の情報

商品の状態新品、未使用

現行機種ジャノメＤ２００型新古品。

エコフロー160wソーラーパネル ※保証書なし※変換ケーブルなし

●超美品●ＪＵＫＩ ジュレーブ ＨＺＬ-０１０ 刺しゅう機付●7-b

ロックミシン　衣縫人　baby lock★店頭最新機種part10★

大阪ガス　エコジョーズ　都市ガス　235-R620B 給湯器　16号　お風呂

ルーフェン　loofen 生ゴミ乾燥機　新品未使用

40A　 分電盤　テンパール　漏電ブレーカー　ELB 　OC付き
❤新品未使用！お値引き不可です！【強力なパワー・コードレス充電式】本体内部に搭載されたハイパワー大型純銅モーターは利用寿命が長いだけでなく、5MPa（726psi/50bar）のパワフル噴射で頑固な汚れもしっかり落とし切ります。噴射距離も驚きの10.3ｍまでに到達し、 高い木や車の低部など届かない所の洗浄が楽になります。5.2L/min水噴射量も出水効率が高いです。無線高圧洗浄機は充電バッテリー式のコードレスで利用場所をとわず様々な場合に利用便利です。【給水便利・使い簡単】専用な水源の必要がなくて、池、バケツでも利用できて、面倒な水道栓の接続作業もなく洗浄の準備が簡単です。（＊バケツは別売です。）【連続利用時間が長い】大容量バッテリーで、低圧時は約40〜50分連続使用できて頻繁的に充電する手間がなくて、安心に使えます。【5ｍ給水ホース】長いホースを搭載し、湖、川、やためておいた雨水などの水を使用する時にとても便利です。ホースが短くて池の水で洗車時に噴射水を車に届かないなど給水悩みと不便がなく更に使い便利です。　【軽量・コンパクト】洗車用高圧洗浄器はわずか軽量約1.5kgでコンパクトです。【6-in-1噴射モード一体化のノズル】0°/15°/25°/40°/シャワー/ストレートの6パターンを1つのノズルに集約する一体化ノズルが付きます。【収納ケース付き】【製品仕様】◆電源：コードレス式◆給水方式：自動吸水式（5ｍ専用高圧ホース）◆パワーモード：３段階切り替え◆高圧水洗機サイズ:約61×19cm (組み立て完成状態)◆本機重量:980g (バッテリー＆アクセサリーを含めない)◆梱包重さ：2.2kg◆最大吐出圧力：5MPa ◆最大吐出水量：5.2L/min◆モーター定格出力：230W◆使用水温度：0~50℃可◆材質：ABS、アルミ、ポリエチレン◆【お届け内容】洗車ガン*1、IPX7防水バッテリ*1、PSE認証バッテリー*1、6類噴射モード一体化のノズル*1、、洗剤用ノズル（ボトル付き）*1、PSE認証アダプター*1、収納ケース*1日本語取扱説明書*1。（＊蛇口とホースを繋ぐジョイントは付属しておりませんので、別途ご購入してください）※新品未使用品の為万が一不具合等ございました…

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商品の状態新品、未使用

新品即決 高圧洗浄機　水圧洗浄機　50barコードレス3段階調節圧力 ノズル⑦ その他

9分钟前

新品即決 高圧洗浄機　水圧洗浄機　50barコードレス3段階調節圧力 ノズル⑦ その他

¥17,980 ¥13,485

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高圧洗浄機 充電式 コードレス 水圧洗浄機 大容量バッテリー付 3段階調節圧力 3MPa最大吐出圧力 300W 自吸式 ポータブル ガン 洗車機 強力噴射 ハンディウォッシャー 大容量バッテリー付き 高圧洗浄器 洗車/庭/屋外/階段/外壁/ベランダ/掃除黄砂 キャンプ用品清掃 高圧洗浄 掃除

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高圧洗浄機 コードレス 充電式 ケルヒャー 5Mpa 3速調整 家庭用 水圧洗浄機 軽量 多機能 5-in-1ノズル付き 洗車機 50分連続 軽量 洗車 網戸 お墓掃除 愛車・庭・窓・階段・外壁などを清浄 日本語取扱説明書付 PSE認証 (オレンジ（2電一充）)

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