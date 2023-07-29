新品即決 高圧洗浄機　水圧洗浄機　50barコードレス3段階調節圧力 ノズル⑦ その他

❤新品未使用！

ミニビュアー35 チタンカラー 10個セット

お値引き不可です！

NICHIDO業務用投光器 未使用1セット本日価格



Nationalナショナル生ごみ処理機MS−N48

【強力なパワー・コードレス充電式】

ジャノメ ミシン メモリークラフト

本体内部に搭載されたハイパワー大型純銅モーターは利用寿命が長いだけでなく、5MPa（726psi/50bar）のパワフル噴射で頑固な汚れもしっかり落とし切ります。噴射距離も驚きの10.3ｍまでに到達し、 高い木や車の低部など届かない所の洗浄が楽になります。5.2L/min水噴射量も出水効率が高いです。無線高圧洗浄機は充電バッテリー式のコードレスで利用場所をとわず様々な場合に利用便利です。

【新品未使用】リョービ 高圧洗浄機



LIXIL シャワートイレ ウォシュレット CW-KB31 BW1

【給水便利・使い簡単】

ココチモ きこえるホン ES-800KU

専用な水源の必要がなくて、池、バケツでも利用できて、面倒な水道栓の接続作業もなく洗浄の準備が簡単です。（＊バケツは別売です。）

GTH-C2459SAW3H-1BL 都市ガス リモコン付



Bamboosang 高圧洗浄機 水圧:4MPa 高圧噴射 3段階圧力調整

【連続利用時間が長い】

東芝 ウォシュレット シャワートイレ 早い者勝ち

大容量バッテリーで、低圧時は約40〜50分連続使用できて頻繁的に充電する手間がなくて、安心に使えます。【5ｍ給水ホース】長いホースを搭載し、湖、川、やためておいた雨水などの水を使用する時にとても便利です。ホースが短くて池の水で洗車時に噴射水を車に届かないなど給水悩みと不便がなく更に使い便利です。

⚠️値下げ⚠️します！！！！YODOシーリングマシーン



LIXIL キッチン水栓（JF-HB461SYX（JW））の部材



【未使用に近い】 brother コンパクト ミシン PS202

【軽量・コンパクト】

日立エコキュート 風呂リモコン

洗車用高圧洗浄器はわずか軽量約1.5kgでコンパクトです。

発電機 新品未使用 カセットガス缶用



JUKI Jureve HZL-010 コンピュータミシン

【6-in-1噴射モード一体化のノズル】

【良品】VIBMI 食器洗い乾燥機 D4P 工事不要 卓上型 タンク式

0°/15°/25°/40°/シャワー/ストレートの6パターンを1つのノズルに集約する一体化ノズルが付きます。

★状態良★ パナソニック 食器洗い乾燥機 プチ食洗 ホワイト NP-TCR4-W



ジューキ オーバーロックミシン MO-313

【収納ケース付き】

アイホンWK-24A



ミシン

【製品仕様】

カシムラ 変圧器 110-130V⇔100V TI-19 中古品

◆電源：コードレス式◆給水方式：自動吸水式（5ｍ専用高圧ホース）◆パワーモード：３段階切り替え◆高圧水洗機サイズ:約61×19cm (組み立て完成状態)◆本機重量:980g (バッテリー＆アクセサリーを含めない)◆梱包重さ：2.2kg◆最大吐出圧力：5MPa ◆最大吐出水量：5.2L/min◆モーター定格出力：230W◆使用水温度：0~50℃可◆材質：ABS、アルミ、ポリエチレン◆【お届け内容】洗車ガン*1、IPX7防水バッテリ*1、PSE認証バッテリー*1、6類噴射モード一体化のノズル*1、、洗剤用ノズル（ボトル付き）*1、PSE認証アダプター*1、収納ケース*1日本語取扱説明書*1。（＊蛇口とホースを繋ぐジョイントは付属しておりませんので、別途ご購入してください）

【手渡し商品（船橋市）】ダイキン ルームエアコンF22XTES-W



❤現行最新モデル未使用近い超美品◆工場整備済✭﻿シンガー ミシン

※新品未使用品の為万が一不具合等ございました…

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

❤新品未使用！お値引き不可です！【強力なパワー・コードレス充電式】本体内部に搭載されたハイパワー大型純銅モーターは利用寿命が長いだけでなく、5MPa（726psi/50bar）のパワフル噴射で頑固な汚れもしっかり落とし切ります。噴射距離も驚きの10.3ｍまでに到達し、 高い木や車の低部など届かない所の洗浄が楽になります。5.2L/min水噴射量も出水効率が高いです。無線高圧洗浄機は充電バッテリー式のコードレスで利用場所をとわず様々な場合に利用便利です。【給水便利・使い簡単】専用な水源の必要がなくて、池、バケツでも利用できて、面倒な水道栓の接続作業もなく洗浄の準備が簡単です。（＊バケツは別売です。）【連続利用時間が長い】大容量バッテリーで、低圧時は約40〜50分連続使用できて頻繁的に充電する手間がなくて、安心に使えます。【5ｍ給水ホース】長いホースを搭載し、湖、川、やためておいた雨水などの水を使用する時にとても便利です。ホースが短くて池の水で洗車時に噴射水を車に届かないなど給水悩みと不便がなく更に使い便利です。 【軽量・コンパクト】洗車用高圧洗浄器はわずか軽量約1.5kgでコンパクトです。【6-in-1噴射モード一体化のノズル】0°/15°/25°/40°/シャワー/ストレートの6パターンを1つのノズルに集約する一体化ノズルが付きます。【収納ケース付き】【製品仕様】◆電源：コードレス式◆給水方式：自動吸水式（5ｍ専用高圧ホース）◆パワーモード：３段階切り替え◆高圧水洗機サイズ:約61×19cm (組み立て完成状態)◆本機重量:980g (バッテリー＆アクセサリーを含めない)◆梱包重さ：2.2kg◆最大吐出圧力：5MPa ◆最大吐出水量：5.2L/min◆モーター定格出力：230W◆使用水温度：0~50℃可◆材質：ABS、アルミ、ポリエチレン◆【お届け内容】洗車ガン*1、IPX7防水バッテリ*1、PSE認証バッテリー*1、6類噴射モード一体化のノズル*1、、洗剤用ノズル（ボトル付き）*1、PSE認証アダプター*1、収納ケース*1日本語取扱説明書*1。（＊蛇口とホースを繋ぐジョイントは付属しておりませんので、別途ご購入してください）※新品未使用品の為万が一不具合等ございました…

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

ブラザーコンピューターミシン PS205現行機種ジャノメＤ２００型新古品。エコフロー160wソーラーパネル ※保証書なし※変換ケーブルなし●超美品●ＪＵＫＩ ジュレーブ ＨＺＬ-０１０ 刺しゅう機付●7-bロックミシン 衣縫人 baby lock★店頭最新機種part10★大阪ガス エコジョーズ 都市ガス 235-R620B 給湯器 16号 お風呂ルーフェン loofen 生ゴミ乾燥機 新品未使用40A 分電盤 テンパール 漏電ブレーカー ELB OC付き