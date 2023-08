★お求めやすく価格改定★ ジョジョ　ラストサバイバー試遊会　特典缶バッジ バッジ

キャラクター···コミック・アニメ・ゲーム

2019年9月に二日間限定で都内と大阪で行われたジョジョラストサバイバーの試遊会にて配布された特典缶バッジのブチャラティとジョルノです。

開場の何時間も前から並び、整理券を受け取りゲームで遊んだ人のみ10種類中ランダムで配布されるものです。

過去のイベント限定でもう手に入らない希少なものの為、お好きな方如何でしょうか。

暗所にて保管していた未使用品ですが初期傷等ある場合がありますので、神経質な方はお取り引きをご遠慮ください。

ブチャラティのみ2点ございます。

何かありましたらコメントにてどうぞ⸝⸝ᵕ ᵕ⸝⸝

