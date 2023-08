充実の品 noise maker ノイズメーカー　モッズコート モッズコート

ハイ・ブリザテックという素材を使用したビッグロングモッズコートです

特殊なポリウレタン微多孔質膜構造により防水性・透湿性に対して優れた性能を兼ね備えた特殊加工素材です。

素材、着心地、品質にとことんこだわり”MADE inJAPAN”で仕上げられ日本の職人技が光るNOISE MAKER。素材の良さはもちろん、パーツひとつひとつに日本の工場で丁寧な工程を施し、立体的で着心地の良い1着を作ることをモットーにしています。デザインのみならず、袖を通した瞬間の心地よさを大事にしているブランドです。

3枚目の写真にある部分のドローコードは抜いていますが、特に違和感は無いと思います。

sacaiとthe north faceのコラボのコートとシルエットが似ているのでsacaiタグを使用しています。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド サカイ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

