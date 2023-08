100 ％品質保証 米軍 00s メカニック オールインワン ツナギ オーバーオール

2006年製 米軍 実物 メカニック ツナギ オールインワン ジャンプスーツ SMALLの出品です。

ウエストはゴム入りで伸縮性があり、袖口と裾はベルクロ付きです。

両胸と両ヒップにフラップポケットが付いています。

ユーズドですが特に目立った汚れ、傷、破れなどのダメージは見当たりません。

名称 : COVERALLS UTILITY UNIVERSAL FOILAGE PRINT(TYPE3)

製造メーカー : ACTION FORCE APPAREL

表記サイズ:SMALL

実寸 :【総丈約155cm,身幅約55cm,肩幅約53cm,袖丈約59cm,ワタリ約41cm,股上約32cm,股下約72cm,裾幅約26cm】

※平置きで採寸しています。

カラー : FOILAGE

※実寸サイズを記載しておりますのでよくご確認の上、ご購入をお願い致します。

(商品到着後に思ったよりもサイズが小さかった or 大きかったなどご自身の確認不足を理由に評価を下げられるのは迷惑ですのでご勘弁ください。)

※ご購入後、お支払い方法の選択ミスや変更希望によるキャンセルや再出品の依頼は受け付けませんのでよくご確認のうえ責任を持ってお取り引きをお願い致します。

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ミリタリー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

