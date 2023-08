【大放出セール】 正規品】SHISHABUCKS ”Cloud Mini”(Gold) 40cm タバコグッズ

【正規品】SHISHABUCKS ”Cloud Mini”シーシャバックス”Cloud Mini"(Gold)40cm

正規品】SHISHABUCKS ”Cloud Mini”(Gold) 40cm

1年前に購入し、2,3回使用しましたが、今後使用しないので、出品致します。

ヒートマネジメント、スカイボウルもセットでお送りいたします。また、発送する前に再度綺麗に清掃した上でお送りいたします。

その他、コンロ、耐火マット、炭(残量少)、フレーバー(6種、物によっては残量少)も、ご希望であればお付けいたします(必要ないものについては、送付しません)。

ご質問含め、コメントでお願い致します。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

