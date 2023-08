コムデギャルソン青山限定だった スーパーファントムです。

カウハイド

ライトニングと違ってペイントは左腕のみに入ります。

AD2012のもので、細かく、リアルなダメージ加工がされています。

この後のシーズンも出ていた気がしますが、ダメージ加工の少ないものだったと思います。

いずれもごく少量生産でした。

着用は10回ほどで、クローゼットにて保管していました。

ペイントもきれいに残っています。

サイズ感はライトニング(タイトフィット)の同サイズと同様です。

着丈 62

肩幅 42

袖丈 63

身幅 46

裾幅 42

LEWIS LEATHERS

COMME des GARCONS

SUPER PHANTOM

JUNYA WATANABE MAN

ライダース

Made in England

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド コムデギャルソンオム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

