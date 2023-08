ご覧いただきありがとうございます❗️

ヴェルサーチ バッグ ディズニーカチューシャセット



ご覧いただきありがとうございます❗️BURBERRY BLUELABELバーバリーブルーレーベルシャドウホース ホースロゴデカロゴ ハンドバッグ 2wayショルダーバッグ 斜めがけトートバッグ 肩掛け A4サイズバック かばん 鞄手持ち 手提げかばんビンテージ ヴィンテージレザー 本革 革 皮金具 ロゴ金具 シルバー金具通勤 通学 旅行フォーマル エレガンス おしゃれ素敵 シンプル マグネット大容量 メンズ レディース■カラーグレー GLAY 灰色■仕様ポケットの数外側:2内側:3■付属品特になし■素材キャンバス■サイズ(cm)・ヨコ:24-33・タテ:26.5・マチ:9・持ち手:48・ショルダー:100・重量:385g※平置き測定です。※素人計測により、多少の誤差はご了承下さい。■配送宅配便※予告なく配送方法が変更になる場合がございます。■購入場所大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済み)■状態多少の使用感と使用でついた目立たないシミがありますが、普段使いには問題なく使用でき、まだまだ長くご愛用頂けるかと思います。ご不明な点は購入前に必ず画像などからご確認をお願いします!⚠️ご不明な点は購入前に必ず画像などからご確認をお願いします‼️⚠️コメント、購入前に必ず注意事項、プロフィールの確認をお願い致します‼️■注意事項・素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。・あくまで中古品ですのでご理解頂ける方のみお買い求めください。・トラブル防止のため、いかなる場合も購入された方を最優先とさせて頂きます。・プロフィール欄に記載の注意事項もご確認ください。✨✨フォロー割引✨✨お得なフォロー割を用意しております❗️詳しくはプロフィールよりご確認ください(^^)フォロワー限定セールなども行っているので、是非フォローお待ちしております‼️他にもたくさんの素敵な商品をご紹介中❗️#FBsBrandAvenueBurberryタイプ別はこちら❗️#FBsBrandAvenueハンドバッグ#FBsBrandAvenueショルダーバッグ管理番号 DI540409A

