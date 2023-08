phil daniels + the cross

映画「さらば青春の光(原題:Quadrophenia)の主人公ジミー・クーパー役やBLURのPVに出演するなど英国モッズシーンのアイコン、phil daniels率いるバンドの貴重なアルバムです。

日本語ライナーノーツあり。

視聴回数も少なく盤面、ジャケット、歌詞カードなど状態が良く良好、自宅のプレイヤーで視聴確認、針跳び等ありませんでした。(technics sl-1200mk3、針はオルトフォン nightclubにて全曲通して確認)

らくらくメルカリ便で発送致します。

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

