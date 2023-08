お待たせ! asus ゲーミングpc デスクトップ型PC

ご覧頂きありがとうございます。

ASUS製のコンパクトゲーミングPCです。

コレクションしていた物です。

出品にあたり、APEXで動作確認を行なっております。

APEXですが、フルHD解像度・競技向け画質設定で144FPS程出ていましたので、ある程度のゲームは設定次第で快適にプレイできると思います。

本体の発色は、公式HPよりソフトを導入する事で好きな色に変更可能です。(現在は未設定なので、レインボーに色が変わる設定になっています)

ストレージはインテル製の高速SSDを搭載しております。

一般的なオフィス向けPCのサイズでありながら、そこそこのスペックでゲームもこなせるPCとなっております。

メモリは最低限搭載していますが、用途に応じて増やすといいと思います。

※本体全面のUSBポートが接触悪く、内部で配線を抜いているので前面USBとオーディオジャックが使えません(背面にUSB6ポート、オーディオジャックもあるので問題ないと思います)

CPU:intel core i5 6400

RAM:8GB

SSD:512GB(m.2という高速規格です)

VGA:gtx1060 6GB

OS:Windows10 home

付属品:電源ケーブル

Windowsのセットアップ済みなので、すぐに使用可能です。

商品の情報 商品の状態 全体的に状態が悪い

