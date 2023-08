そら様専用

※着用モデル

身長173cm、痩せ型

【商品特徴】

Carhartt(カーハート) のアクティブジャケットです。

【ポイント】

大人気のCarharttのアクティブジャケットです。

希少な80年代アメリカ製です。カラーはキャメル、サイズはXLと人気の条件がそろっています。

【状態】

フロントと袖に汚れあり(画像)

※USED品のため、古着にご理解のある方のみお買い求めていただくようお願いいたします。

【サイズ】

・表記サイズ

2XL

・実寸

着丈 72cm

身幅 76cm

肩幅 58cm

袖丈 67cm

【カラー】

キャメル

【素材】

・表面

コットン100%

・裏面

ポリエステル100%

【原産国】

アメリカ合衆国

【管理番号】

JK0202

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド カーハート 商品の状態 やや傷や汚れあり

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド カーハート 商品の状態 やや傷や汚れあり

