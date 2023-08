BALDO バルドUT(2019)

BALDO バルドUT(2019)21°/24° 2本セットBALDO COMPETIONE 568(2019)ロフト: 21°長さ: 40インチシャフト: syncagraphite LOOP HY 80 シンカグラファイトフレックス: S重さ: 371g振動数: 274cpmグリップ: PALMAXバランス:D2BALDO COMPETIONE 568(2019)ロフト: 24°長さ: 39.5インチシャフト: syncagraphite LOOP HY 90 シンカグラファイト フレックス: S重さ: 383g振動数: 277cpmグリップ: STMバランス:D4定価:48000/個(ヘッドのみ 税別)多少の誤差はあるかもしれませんが、知り合いの工房にて計測してもらいました。ヘッドには使用時の擦り傷などはあります。程度については写真にてご確認ください。中古品につき、NCNRにてお願いします。非常に打ちやすく気持ち良く飛びます!打感は最高です!!ご理解ある方は是非ご検討ください。#BALDO#バルド#UT#UTILITY#ユーティリティ#HYBRID#ハイブリッド#21°#24°#syncagraphite #LOOP #シンカグラファイト#激飛び#人気#地クラブ

