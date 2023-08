ご覧頂きありがとうございます。

HenryCuir アンリークイール ショルダーバッグ CANE刺繍 犬刺繍

他にも色々出品していますので、宜しければご覧下さい。

#ヒーツアパレル

□ブランド名□

kate spade new york ケイトスペードニューヨーク

□商品名□

ショルダーバッグ

□仕様□

フラップ

内側仕切りあり

□素材□

カウレザー / 牛革

□カラー□

ボルドー

□表記サイズ□

表記はございません。

□実寸サイズ□

高さ:16㎝

幅:22㎝

マチ:5㎝

ショルダーの長さ:112~134㎝

※実寸サイズにつきましては、多少の誤差はご了承ください。

※表記サイズだけでなく、実寸のサイズをご確認ください。

□コンディション□

底の部分に保管の際に付いた様なごく僅かな擦れの様な物がございますが、使用感のない大変綺麗な状態のお品物です。

※汚れ等は出来るだけ写真にて掲載しております。画像をご確認ください。

又、写真には収めきれないものについては、状態の欄に記入しております。

それでは、どうぞ宜しくお願い致します。

A941

素材...牛革(本革)

商品の情報 ブランド ケイトスペードニューヨーク 商品の状態 未使用に近い

