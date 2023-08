チャンピオン リバースウィーブ90sのXLになります。

(プリントデザイン)

NFLのNEW ENGLAND PATRIOTS のデザインです。

3段プリントだけど単純に文字3段じゃないからまあまあ希少だと思います。

チームロゴのヘルメットのプリントデザインがかっちょいい…

古着屋で一目惚れで買ったはいいがXLの割には気持ち細めだったや…

#usa

#nfl

#football

#newengland

#newenglandpatriots

#madeinusa

#champion

#チャンピオン

#reverseweave

#リバースウィーブ

#スウェット

#90s

●サイズ:タグ表記 XLサイズ

肩幅 49cm

身幅 56cm

着丈 69cm

素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

●状態:

汚れ、ほつれなどは年代にしてはあまりございません。

中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

●その他、注意事項:

自宅マンションにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド チャンピオン 商品の状態 やや傷や汚れあり

