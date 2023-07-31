レビュー高評価のおせち贈り物 2.4GHz Premiertek 無線LAN 接栓NJ セクターアンテナ PC周辺機器

Premiertek 2.4GHz 無線LAN 屋外通信用 セクターアンテナ 接栓NJ N型メス wifiアンテナ

SteelSeries Aerox 9 Wireless



[未使用品] EPSON PX-045A プリンター

メーカー型番 ANT-S2412-90

5台セット TV録画 PC対応 エレコム ELECOM SGD-MZ020UBK

放射角度：水平90°垂直10°電圧定在波比：1.5以下

Keychron K8 JIS配列 赤軸 RGBモデル ホットスワップ不可

インピーダンス：50Ω 耐入力：50W 動作温度：-40℃～＋80℃

OKI トナーカートリッジ&イメージドラム

本体サイズ：27㎝x12.8㎝x5.4㎝ 重量:1150g(取付け金具を含む) コネクタ:NJ

【未使用】ATEN デュアルリンク DVI エクステンダー VE602

※上下左右角度調整可能な取付け金具付き 適合マスト径:φ50mmまで

brother プリンター 本体 MFC-J6580CDW (U50 04b)

NP-SMAP(R)同軸ケーブルを使用して取付可能な機器： BUFFALO WAPM-1266R VR-U300W WAPM-AX4R WAPM-1750D WAPM-1166D WAPM-APG300N WAPM-APG600H WAPS-APG600H WAPS-AG300H WHR-HP-G WHR-HP-G54 WHR-300HP WLI-TX4-G54HP WZR-450HP-C WZR-450HP WHR-450HP等

シルエットカメオ4/カッティングマシン/本体色ピンク

NP-NP 両端Ｎ型オス同軸ケーブルを使用して取付可能な機器： BUFFALO WAPM-1266WDPRA WAPM-1266WDPR WAPS-300WDP

東プレ リアルフォース REALFORCE 86U SE0500 キーボード

上記5Ghzは非対応です

CANON キャノン A4 インクジェット プリンター 複合機 MG7730



elgato KEY LIGHT AIR エルガト キーライトエア

日時によりゆうゆうメルカリ便に変更する場合がございます

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

Premiertek 2.4GHz 無線LAN 屋外通信用 セクターアンテナ 接栓NJ N型メス wifiアンテナメーカー型番 ANT-S2412-90放射角度：水平90°垂直10°電圧定在波比：1.5以下インピーダンス：50Ω 耐入力：50W 動作温度：-40℃～＋80℃本体サイズ：27㎝x12.8㎝x5.4㎝ 重量:1150g(取付け金具を含む) コネクタ:NJ※上下左右角度調整可能な取付け金具付き 適合マスト径:φ50mmまでNP-SMAP(R)同軸ケーブルを使用して取付可能な機器： BUFFALO WAPM-1266R VR-U300W WAPM-AX4R WAPM-1750D WAPM-1166D WAPM-APG300N WAPM-APG600H WAPS-APG600H WAPS-AG300H WHR-HP-G WHR-HP-G54 WHR-300HP WLI-TX4-G54HP WZR-450HP-C WZR-450HP WHR-450HP等NP-NP 両端Ｎ型オス同軸ケーブルを使用して取付可能な機器： BUFFALO WAPM-1266WDPRA WAPM-1266WDPR WAPS-300WDP上記5Ghzは非対応です日時によりゆうゆうメルカリ便に変更する場合がございます

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

gsrse新品未開封キヤノン純正ドラムカートリッジ502、FUSER KITEPSON EH-TW5350JVC ケンウッド エブリオ GZ-HM199-W ビデオ カメラ 撮影 動作品動作確認済み Canon PIXUS TS8030 複合機プリンター