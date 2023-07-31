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レビュー高評価のおせち贈り物 2.4GHz Premiertek 無線LAN 接栓NJ セクターアンテナ PC周辺機器

商品の説明

Premiertek 2.4GHz 無線LAN 屋外通信用 セクターアンテナ 接栓NJ N型メス wifiアンテナ
SteelSeries Aerox 9 Wireless

[未使用品] EPSON PX-045A プリンター
メーカー型番 ANT-S2412-90
5台セット　TV録画　PC対応　エレコム ELECOM SGD-MZ020UBK
放射角度：水平90°垂直10°電圧定在波比：1.5以下
Keychron K8 JIS配列 赤軸 RGBモデル ホットスワップ不可
インピーダンス：50Ω　耐入力：50W 動作温度：-40℃～＋80℃
OKI トナーカートリッジ&イメージドラム
本体サイズ：27㎝x12.8㎝x5.4㎝ 重量:1150g(取付け金具を含む) コネクタ:NJ
【未使用】ATEN デュアルリンク DVI エクステンダー VE602
※上下左右角度調整可能な取付け金具付き　適合マスト径:φ50mmまで
brother プリンター 本体 MFC-J6580CDW (U50 04b)
NP-SMAP(R)同軸ケーブルを使用して取付可能な機器： BUFFALO　WAPM-1266R　VR-U300W WAPM-AX4R　WAPM-1750D　　WAPM-1166D　WAPM-APG300N　WAPM-APG600H　WAPS-APG600H　WAPS-AG300H　WHR-HP-G WHR-HP-G54 WHR-300HP WLI-TX4-G54HP WZR-450HP-C WZR-450HP WHR-450HP等
シルエットカメオ4/カッティングマシン/本体色ピンク
NP-NP 両端Ｎ型オス同軸ケーブルを使用して取付可能な機器： BUFFALO　WAPM-1266WDPRA　WAPM-1266WDPR 　WAPS-300WDP
東プレ リアルフォース REALFORCE 86U SE0500　キーボード
上記5Ghzは非対応です
CANON キャノン A4 インクジェット プリンター 複合機 MG7730

elgato KEY LIGHT AIR エルガト　キーライトエア
日時によりゆうゆうメルカリ便に変更する場合がございます

gsrse新品未開封

商品の情報

商品の状態新品、未使用

キヤノン純正ドラムカートリッジ502、FUSER KIT

EPSON EH-TW5350

JVC ケンウッド エブリオ GZ-HM199-W ビデオ カメラ 撮影 動作品

動作確認済み Canon PIXUS TS8030 複合機プリンター
Premiertek 2.4GHz 無線LAN 屋外通信用 セクターアンテナ 接栓NJ N型メス wifiアンテナメーカー型番 ANT-S2412-90放射角度：水平90°垂直10°電圧定在波比：1.5以下インピーダンス：50Ω　耐入力：50W 動作温度：-40℃～＋80℃本体サイズ：27㎝x12.8㎝x5.4㎝ 重量:1150g(取付け金具を含む) コネクタ:NJ※上下左右角度調整可能な取付け金具付き　適合マスト径:φ50mmまでNP-SMAP(R)同軸ケーブルを使用して取付可能な機器： BUFFALO　WAPM-1266R　VR-U300W WAPM-AX4R　WAPM-1750D　　WAPM-1166D　WAPM-APG300N　WAPM-APG600H　WAPS-APG600H　WAPS-AG300H　WHR-HP-G WHR-HP-G54 WHR-300HP WLI-TX4-G54HP WZR-450HP-C WZR-450HP WHR-450HP等NP-NP 両端Ｎ型オス同軸ケーブルを使用して取付可能な機器： BUFFALO　WAPM-1266WDPRA　WAPM-1266WDPR 　WAPS-300WDP上記5Ghzは非対応です日時によりゆうゆうメルカリ便に変更する場合がございます

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商品の状態新品、未使用

レビュー高評価のおせち贈り物 2.4GHz Premiertek 無線LAN 接栓NJ セクターアンテナ PC周辺機器

9分钟前

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