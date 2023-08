ご覧いただきましてありがとうございます。

ご覧いただきましてありがとうございます。こちらの商品は、高速充電737 MagGo Charger になります。先行販売で、主人が勢いで、購入しましたが、Cube with MagSafeのほうを使う、というので出品します。状態としては、箱を開けて、動作確認しただけです。お写真にてご確認下さいませm(__)miPhoneをお持ちの方にはオススメです(^^)細やかな部分が気になるかたは、ご購入をお控えくださいませm(_ _)mご了解頂ける方は、宜しくお願いいたします。※送料込なので販売価格でのご購入をお願いしますm(_ _)m※発送は、プチプチで梱包して箱はリサイクルのモノを使います。#737 MagGo Charger #iPhone#充電器#急速充電#アンカー#Anker#アップルウォッチ充電タイプ...充電器急速充電対応...急速充電対応あり

