2022年春の カシオ Gショック 腕時計 GA-100RGB-1A 腕時計(デジタル)

【注意書き】

【希少品】SUUNTO スント Vector ベクター ラバーベルト 腕時計

※こちらの商品は時間合わせをせず、入荷したままの状態で発送しております。

予めご了承ください。

■ブランド:CASIO G-SHOCK(カシオ ジーショック)(海外モデル)

■クオーツ(電池式)

■防水性:20気圧防水

■機能:

・無機ガラス

・耐衝撃構造(ショックレジスト)

・ケース・ベゼル材質:樹脂/アルミ

・樹脂バンド

・ネオブライト

・マルチタイム:異なる4都市を登録して、表示切替や都市入替が可能

・ワールドタイム:世界48都市(31タイムゾーン、サマータイム設定機能付き)+UTC(協定世界時)の時刻表示、ホームタイムの都市入替機能

・ストップウオッチ(1/100秒、24時間計、スプリット付き)

・タイマー(セット単位:1秒、最大セット:24時間、1/10秒単位で計測)

・時刻アラーム5本・時報

・フルオートカレンダー(2099年まで)

・12/24時間制表示切替

・操作音ON/OFF切替機能

・LEDバックライト

・報音フラッシュ機能

・精度:平均月差±15秒

・電池寿命:約3年

■ケースサイズ(H×W×D):55.1×52.5×16.3mm

■質量:72g

■ブランド専用BOX

■保証期間:1年間

GA-100RGB-1A

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

