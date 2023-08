【70％OFF】 9FIFTY DOWNTOWN × New Era カタカナロゴ ブラック キャップ

ご覧頂きありがとうございます。

昨年結成40周年を迎えたダウンタウンとニューエラのコラボレーションシリーズ。

ダウンタウンのカタカナ・英語それぞれのイニシャルをモチーフにデザインされた、この企画のためのオリジナルロゴをフロントに刺繍でレイアウトしています。

シルエットはアジャスタブル仕様でサイズ調整可能な9FIFTYです。

【商品状態】 新品・未使用品

【カラー】BLACK 黒

【サイズ】L/XL 61.5 - 65cm

【購入場所】New Era 実店舗

即購入・即日発送可

商品の情報 ブランド ニューエラ 商品の状態 新品、未使用

