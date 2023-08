新品タグ付き

MIZUNO ミズノ グローバルエリート

ライトレボエリートワイド スパイク

○カラー ホワイト

○サイズ 27cm

○状態

新品タグ付きの綺麗なお品です♡

到着後、すぐにご使用いただけます♡

釘打ちのP革取付け加工が出来ない商品となります。あらかじめご了承ください。

●素材:【甲材】合成皮革/合成繊維 【底材】合成底 【スパイク】金属(固定式) 【実寸サイズ】

●重量:約221g(26.0cm片足)

●カンボジア製

●WIDE:幅広3E相当

●釘打P革 不可

●スパイク:金属(超硬チップ金具固定式)

●ミズノ史上最軽量野球スパイクの、ワイド・紐式・超硬金具モデル。

野球 草野球 軟式 硬式 ベースボール

スパイク シューズ ca15

商品の情報 ブランド ミズノ 商品の状態 新品、未使用

