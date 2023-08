高評価なギフト NIKE react element87 undercover スニーカー

undercoverとコラボしたナイキのリアクト87です

購入先はカインドオルです。

個人では2、3回程度の短時間の着用です。

サイズは26cm

黒箱付き

今月の下旬まとまったお金が必要なので出品します。

目立ったキズや汚れなどはとくにありませんが、

中古品になりますので多少の汚れなど気になる方は

ご遠慮下さい。

NC NR でお願いします

素人保管の為気になる方はご遠慮下さい。

齋藤飛鳥さんも着用したモデルです。

乃木坂46 乃木坂 齋藤飛鳥 ナイキ リアクト87

undercover アンダーカバー

商品の情報 商品のサイズ 26cm ブランド ナイキ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

undercoverとコラボしたナイキのリアクト87です購入先はカインドオルです。個人では2、3回程度の短時間の着用です。サイズは26cm黒箱付き今月の下旬まとまったお金が必要なので出品します。目立ったキズや汚れなどはとくにありませんが、中古品になりますので多少の汚れなど気になる方はご遠慮下さい。NC NR でお願いします素人保管の為気になる方はご遠慮下さい。齋藤飛鳥さんも着用したモデルです。乃木坂46 乃木坂 齋藤飛鳥 ナイキ リアクト87undercover アンダーカバー

