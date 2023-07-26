今年も話題の 【値下げ歓迎中】SONY/ノートパソコン/ブルー/VPCEB/Win11/i3 ノートPC

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Lenovo IdeaPad Slim 370i 12世代 Core i5



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【富士通】ライフブック i7 新品SSD512GB 16GB ノートパソコン

返送料も無料。※評価前にコメントにてお願い致します。

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東芝 T653/68JB i7-3630M メモリ8GB SSD256GB



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❣️このノートパソコンの魅力

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MacBook PRO M1/13インチ/8GB/512GB/ スペースグレイ

面倒な初期設定は不要。到着後直ぐに使用可能です！！

2018年製 VAIO ノートパソコン



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✨安定した性能 8GBメモリ搭載！

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ネットサーフィン、映画鑑賞、文章作成などスムーズに行なえます！！

MacBook Air M2チップ 後期 使用期間5月中頃より使用 新品購入品



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発熱が少なく、動作音が静か、それでいて壊れにくい正に一石三鳥！！

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富士通ノートパソコン FMV LIFEBOOK UH90/L

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✨15.5型ワイドモニター！

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✨Microsoft Office 2021インストール済み！

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文書作成（Word）・表計算（Excel）・プレゼン資料（PowerPoint）作成もできます✌

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MacBook pro 13インチ 2017 タッチバー搭載! SSD512GB

❣️型番・仕様

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☘️メーカー：SONY

✨2018年製✨Corei3✨メモリ16G✨SSD256GB✨富士通ノートPC

☘️モデル：VAIO VPCEB38FJ

Panasonic Let’snote CF-SZ6 CF-SZ6Y15VS

☘️プロセッサー：Core i3-M370（2.40GHz）

HP EliteBook 830 G5 第8世代 Corei3 美品動作確認済

☘️メモリ：8GB

最終値下 東芝 dynabook B65 core i7 8gb 256gb

☘️液晶サイズ：15.5型ワイド

LIFEBOOK WU2/H1OS：Windows 11 Home 64ビット版

☘️ストレージの種類：SSD256GB（新品）

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☘️光学ドライブの種類：DVD

Apple MacBook Pro 13インチ SSD1TB/Office付き。

☘️OSの種類：Windows 11

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❣️商品状態

Dell Inspiron 7472 i7-8550 16Gb

☘️液晶の傷、線、ムラ：綺麗な状態です。

ドスパラ Diginnos Altair F-13

☘️キーボード（黄ばみ・不具合）：文字消え、かすれ無く、綺麗な状態です。

新品HPのchrome book x360 14cです。

☘️本体の傷や黄ばみの具合：トップカバーに小さい傷が有りますが、綺麗な状態です。

東芝 S73DN 8世代 i5 256G/SSD 8G FHD ノートパソコン

☘️バッテリーの使用可否：可（100%充電時、推定残り時間：2時間50分）

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❣️付属品など

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■ACアダプター

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⚠注意事項

美品！白✨2017年製✨MS Office＆カメラ✨Acerノートパソコン✨09

☠バッテリーは消耗品のため保証対象外となります。

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☠️保証期間は商品到着後7日間となります。

商品の情報 ブランド ソニー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

❤️価格相談OK!❤️「検討しているけど、もう少し安くならないかな」など価格的な理由で購入を悩んでいる方は遠慮なくご相談くださいませ！❤️7日間お試しOK!❤️気に入らなければ遠慮なく返品OK!返送料も無料。※評価前にコメントにてお願い致します。❤24時間以内に発送！❤匿名配送なので安心！#値下げ歓迎中のノートパソコンはこちら❣️このノートパソコンの魅力✨安心・設定済み商品！ 面倒な初期設定は不要。到着後直ぐに使用可能です！！ ✨安定した性能 8GBメモリ搭載！ ネットサーフィン、映画鑑賞、文章作成などスムーズに行なえます！！✨超高速SSD！ 発熱が少なく、動作音が静か、それでいて壊れにくい正に一石三鳥！！ ✨インターネット接続！ Wi-Fi使えます。配線なく見た目もスッキリ！！✨15.5型ワイドモニター！ ・大きな画面なので動画視聴が迫力満点！！ ・家でじっくり作業もOK！！ ・オフィス系の作業が画面分割で超便利！！✨Microsoft Office 2021インストール済み！文書作成（Word）・表計算（Excel）・プレゼン資料（PowerPoint）作成もできます✌ ❣️型番・仕様☘️メーカー：SONY☘️モデル：VAIO VPCEB38FJ☘️プロセッサー：Core i3-M370（2.40GHz）☘️メモリ：8GB☘️液晶サイズ：15.5型ワイド☘️ストレージの種類：SSD256GB（新品）☘️光学ドライブの種類：DVD☘️OSの種類：Windows 11☘️WEBカメラの有無：あり❣️商品状態☘️液晶の傷、線、ムラ：綺麗な状態です。☘️キーボード（黄ばみ・不具合）：文字消え、かすれ無く、綺麗な状態です。☘️本体の傷や黄ばみの具合：トップカバーに小さい傷が有りますが、綺麗な状態です。☘️バッテリーの使用可否：可（100%充電時、推定残り時間：2時間50分）❣️すぐ使える便利ソフト多数 ◆動画編集ソフトなどその他合計30個のソフト入れております！❣️付属品など ■ACアダプター⚠注意事項 ☠バッテリーは消耗品のため保証対象外となります。☠️保証期間は商品到着後7日間となります。

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