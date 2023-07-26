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今年も話題の 【値下げ歓迎中】SONY/ノートパソコン/ブルー/VPCEB/Win11/i3 ノートPC

商品の説明

❤️価格相談OK!❤️
【pddung93様専用】　ジャンク品　MacBook Pro
「検討しているけど、もう少し安くならないかな」など価格的な理由で購入を悩んでいる方は遠慮なくご相談くださいませ！
Lenovo IdeaPad Slim 370i 12世代 Core i5

優良美品！薄型軽量！上級ハイスペック！VAIO Pro PG
❤️7日間お試しOK!❤️
【極美品】M1 MacBook Air スペースグレイ
気に入らなければ遠慮なく返品OK!
【富士通】ライフブック i7 新品SSD512GB 16GB ノートパソコン
返送料も無料。※評価前にコメントにてお願い致します。
まめ⭐︎様専用 Panasonic CF-SZ5PDYVS 8GB 高速SSD

Lenovo ThinkPad X1 CARBON◆i7/8GB/512GB
❤24時間以内に発送！
富士通 Celsius H760 ワークステーション ゲーミング? xeon

A68小型軽量⭐️第6世代i5&メモリ8&SSD256⭐️カメラ付ノートパソコン
❤匿名配送なので安心！
Y.fuka 様専用 ※同梱発送限定、送料抜きの価格変更商品となります

Galleria ゲーミングノート RTX3060 Corei7-11800H
#値下げ歓迎中のノートパソコンはこちら
東芝 T653/68JB i7-3630M メモリ8GB SSD256GB

DELL G15 5515 Ryzen7 RTX3060 ゲーミングPC
❣️このノートパソコンの魅力
極美品　MacBook 2017 12-inch 8GB 512GB シルバー
✨安心・設定済み商品！
MacBook PRO M1/13インチ/8GB/512GB/ スペースグレイ
面倒な初期設定は不要。到着後直ぐに使用可能です！！
2018年製　VAIO ノートパソコン

早い者勝ちVAIO 15.6型ワイドノートパソコン VJS154C11N
✨安定した性能　8GBメモリ搭載！
Mac book pro 32GB 1TB 14インチ　スペースグレイ
ネットサーフィン、映画鑑賞、文章作成などスムーズに行なえます！！
MacBook Air M2チップ　後期　使用期間5月中頃より使用　新品購入品

美品の神速スペック！第８世代ｉ３に超高速新品ＳＳＤ５１２Ｇ＆１６Ｇ／フルＨＤ液晶
✨超高速SSD！
レッツノート i5 超大容量 新品SSD480G ノートパソコン 後期
発熱が少なく、動作音が静か、それでいて壊れにくい正に一石三鳥！！
ThinkPad T14 Gen3 AMD 2022 32GB US配列

富士通ノートパソコン FMV LIFEBOOK UH90/L
✨インターネット接続！
ドスパラPrime 8GB SSD254GB
Wi-Fi使えます。配線なく見た目もスッキリ！！
⭐︎レア⭐︎美品⭐︎フルHD⭐︎Corei5 SSD500G HDD1TB ブルーレイ

専用です！MacBook Air CPU M2 メモリ8GB SSD 512GB
✨15.5型ワイドモニター！
b302✨限定品/8世代 VAIO/薄型軽量/爆速SSD/8GB✨ノートパソコン
・大きな画面なので動画視聴が迫力満点！！
日本製 13.3型 富士通 S937/S i5 8GB SSD 無線 Win11
・家でじっくり作業もOK！！
raytrek R5-TA6 32GB Core i7 ノートPC 動画編集
・オフィス系の作業が画面分割で超便利！！
macbookair 2019 スペースグレイ 中古美品

Apple Mac book pro
✨Microsoft Office 2021インストール済み！
TOSHIBA DYNABOOK R751/D 15.6インチ (第 2 世代)
文書作成（Word）・表計算（Excel）・プレゼン資料（PowerPoint）作成もできます✌
キズ無ほぼ未使用】ONEXPLAYER 1S 国内正規版(1TB)【最上位機種

MacBook pro 13インチ 2017 タッチバー搭載! SSD512GB
❣️型番・仕様
レッツノート CF-SX4 i7 16GB 2TB DVD (K275)
☘️メーカー：SONY
✨2018年製✨Corei3✨メモリ16G✨SSD256GB✨富士通ノートPC
☘️モデル：VAIO VPCEB38FJ
Panasonic Let’snote CF-SZ6 CF-SZ6Y15VS
☘️プロセッサー：Core i3-M370（2.40GHz）
HP EliteBook 830 G5 第8世代 Corei3 美品動作確認済
☘️メモリ：8GB
最終値下 東芝 dynabook B65 core i7 8gb 256gb
☘️液晶サイズ：15.5型ワイド
LIFEBOOK WU2/H1OS：Windows 11 Home 64ビット版
☘️ストレージの種類：SSD256GB（新品）
美品dynabook Chromebook
☘️光学ドライブの種類：DVD
Apple MacBook Pro 13インチ SSD1TB/Office付き。
☘️OSの種類：Windows 11
GALLERIA GCR1650GF7 Core i7 9750H/
☘️WEBカメラの有無：あり
値下げ　美品　Macbook Air 2019 i5 8GB/256GB

Lenovo 13 i5第七世代SSD USBタイプC カメラ　薄い　きれい
❣️商品状態
Dell Inspiron 7472 i7-8550 16Gb
☘️液晶の傷、線、ムラ：綺麗な状態です。
ドスパラ Diginnos Altair F-13
☘️キーボード（黄ばみ・不具合）：文字消え、かすれ無く、綺麗な状態です。
新品HPのchrome book x360 14cです。
☘️本体の傷や黄ばみの具合：トップカバーに小さい傷が有りますが、綺麗な状態です。
東芝 S73DN 8世代 i5 256G/SSD 8G FHD ノートパソコン
☘️バッテリーの使用可否：可（100%充電時、推定残り時間：2時間50分）
FujitsuノートパソコンレッドWindows11オフィス付き

Win 11 8GB/256GB ノートパソコン タブレット
❣️すぐ使える便利ソフト多数
【花子様専用】Lenovo ノートpc IdeaPad S540 Core i5
◆動画編集ソフトなどその他合計30個のソフト入れております！
MacBook 12インチ2017年モデル　美品

ALIENWARE M11x
❣️付属品など　
ドスパラ　dospara ゲーミングノート GALLERIA UL7C-AA2
■ACアダプター
【Office付新品】 HP　14s-dq3000　ノートパソコン Win11

週末セール！Lenovo ThinkPad x13 Gen2 プレミア保証付き
⚠注意事項
美品！白✨2017年製✨MS Office＆カメラ✨Acerノートパソコン✨09
☠バッテリーは消耗品のため保証対象外となります。
【美品】ゲーミングノートPC【RTX3080＆Ryzen９】 -GA503QS
☠️保証期間は商品到着後7日間となります。

東芝PR73TECAD87D51

商品の情報

ブランドソニー
商品の状態目立った傷や汚れなし

LENOVOノートパソコンceleron Windows11オフィス付き

【爆安処分！きれいなPC】NEC ノートパソコン★HDD750GB★WEBカメラ

◎ハイスペ★タッチパネル★Core-i5★1TB＆メモリ8G★ブルーレイ★ズーム

ASUS ROG Zephyrus G14 GA401QM　ゲーミングノートPC

Dynabook i5 FHD/16G/256G バッテリー長持ち office

Yoga Book With Windows YB1-X91L

すぐに使える❣️✨人気のホワイト✨ TOSHIBAノートパソコン✨初心者おすすめ

ASUS ゲーミングノートPC TUFGming A15 FA507RM
❤️価格相談OK!❤️「検討しているけど、もう少し安くならないかな」など価格的な理由で購入を悩んでいる方は遠慮なくご相談くださいませ！❤️7日間お試しOK!❤️気に入らなければ遠慮なく返品OK!返送料も無料。※評価前にコメントにてお願い致します。❤24時間以内に発送！❤匿名配送なので安心！#値下げ歓迎中のノートパソコンはこちら❣️このノートパソコンの魅力✨安心・設定済み商品！ 面倒な初期設定は不要。到着後直ぐに使用可能です！！ ✨安定した性能　8GBメモリ搭載！ ネットサーフィン、映画鑑賞、文章作成などスムーズに行なえます！！✨超高速SSD！ 発熱が少なく、動作音が静か、それでいて壊れにくい正に一石三鳥！！ ✨インターネット接続！ Wi-Fi使えます。配線なく見た目もスッキリ！！✨15.5型ワイドモニター！ ・大きな画面なので動画視聴が迫力満点！！ ・家でじっくり作業もOK！！ ・オフィス系の作業が画面分割で超便利！！✨Microsoft Office 2021インストール済み！文書作成（Word）・表計算（Excel）・プレゼン資料（PowerPoint）作成もできます✌ ❣️型番・仕様☘️メーカー：SONY☘️モデル：VAIO VPCEB38FJ☘️プロセッサー：Core i3-M370（2.40GHz）☘️メモリ：8GB☘️液晶サイズ：15.5型ワイド☘️ストレージの種類：SSD256GB（新品）☘️光学ドライブの種類：DVD☘️OSの種類：Windows 11☘️WEBカメラの有無：あり❣️商品状態☘️液晶の傷、線、ムラ：綺麗な状態です。☘️キーボード（黄ばみ・不具合）：文字消え、かすれ無く、綺麗な状態です。☘️本体の傷や黄ばみの具合：トップカバーに小さい傷が有りますが、綺麗な状態です。☘️バッテリーの使用可否：可（100%充電時、推定残り時間：2時間50分）❣️すぐ使える便利ソフト多数 ◆動画編集ソフトなどその他合計30個のソフト入れております！❣️付属品など　■ACアダプター⚠注意事項 ☠バッテリーは消耗品のため保証対象外となります。☠️保証期間は商品到着後7日間となります。

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ブランドソニー
商品の状態目立った傷や汚れなし

今年も話題の 【値下げ歓迎中】SONY/ノートパソコン/ブルー/VPCEB/Win11/i3 ノートPC

8分钟前

今年も話題の 【値下げ歓迎中】SONY/ノートパソコン/ブルー/VPCEB/Win11/i3 ノートPC

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SONY ノートパソコン VJPG11C/13.3型フルHD/Win 11/MS Office H&B 2019/第8世代i5-8250U 1.60GHz/メモリ 8GB/SSD 256GB/無線WIFI/HDMI/USB 3.0/WEBカメラ/初期設定済 (整備済み品)

SONY ノートパソコン VJPG11C/13.3型フルHD/Win 11/MS Office H&B 2019/第8世代i5-8250U 1.60GHz/メモリ 8GB/SSD 256GB/無線WIFI/HDMI/USB 3.0/WEBカメラ/初期設定済 (整備済み品)


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全3色/黒/赤/ベージュ Sony Vaio CPU i5 Win11 SSD256GB 搭載!! - ノートPC

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SONY ノートパソコン VJPG11C/13.3型フルHD/Win 11/MS Office H&B 2019/第8世代i5-8250U 1.60GHz/メモリ 8GB/SSD 256GB/無線WIFI/HDMI/USB 3.0/WEBカメラ/初期設定済 (整備済み品)

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