今年も話題の 【値下げ歓迎中】SONY/ノートパソコン/ブルー/VPCEB/Win11/i3 ノートPC

|ブランド
|ソニー
|商品の状態
|目立った傷や汚れなし
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8分钟前
0951b193a348
1550
本物品質の 【値下げ歓迎中】SONY/ノートパソコン/ブルー/VPCEB/Win11
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SONY ノートパソコン VJPG11C/13.3型フルHD/Win 11/MS Office H&B 2019/第8世代i5-8250U 1.60GHz/メモリ 8GB/SSD 256GB/無線WIFI/HDMI/USB 3.0/WEBカメラ/初期設定済 (整備済み品)
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