セレブを始め世界中の女性に

圧倒的な支持を受けるShoji Tadashiブランドより

素敵ドレスのご紹介です!

そのディテイルにまでこだわった繊細なデザイン、

フェミニンなラインを綺麗に見せ

上品で優雅な雰囲気を演出し、

ワンランク上の大人のお洒落を楽しめます。

細く優しいゴールドで施されたレースの縁取りは

目を見張るものがあり、高級感漂うお上品な仕上がりです!

このブランドのアイテムは、既にお持ちの方は

お分かりかと思いますが、幾つあってもまた欲しくなる

とても素敵で魅力的なお品物が満載です!

まだお持ちでない方も、今年是非一度お試しください♪

結婚式、お呼ばれ、お洒落してお出かけしたい時には

最適の極上エレガンスドレスで、

ワードローブに1つは欲しい素敵アイテムです!

【定価】

148,800円

【素材】

60% POLYESTER 40%NYLON

CONTRAST

66%SPANDEX 34NYLON

<裏地>ポリエステル100%

【備考】

ファスナーあり(後身頃中央) 伸縮あり

【採寸】平置き

着丈 約152cm

身幅 約46cm~50cm

ウエスト 約37cm~40cm

ヒップ 約49cm〜54cm

返品交換について

イメージ違った、サイズが合わないなどのお客様のご都合による返品交換およびご購入後のキャンセルは固くお断りしております。自宅保管する為、皺・少し糸ホツレ・汚れのある場合がございます、必ずご納得した上でご購入をお願い致します。

※送料無料、格安販売なので環境に配慮しありあわせの資材でのリサイクル・エコロジーコンパクト梱包にご理解了承下さい(ショップ購入のような美しく過剰な大きな梱包ではありません)

※注意事項:

1)商品により多少の誤差(2~5cm前後)が生じる場合がございます。シューズとバッグなど、測定方法によって1cmほど誤差が生じます。予めご了承くださいませ。

2)実物の色に近くなるよう自然光での撮影を基本にしていますが、お部屋の照明、モニター環境等により色味が若干異なる場合がございます。

3)海外製造商品により、お受け取りの際に多少のたたみ皺・糸ホツレ・汚れのある場合がございます、予めご了承ください。

T14

商品の情報 商品のサイズ L ブランド タダシショージ 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品のサイズ L ブランド タダシショージ 商品の状態 新品、未使用

