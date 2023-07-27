売れ筋介護用品も！ maxell　オゾン除菌消臭器　OZONEO AERO+　ホワイト 美容機器

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·型式：MXAPDAE280（MXAPDAE280）

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·JANコード：4902580795733

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本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm：212×205×76

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本体重量：1.0kg

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·20畳までの空間対応

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１．弱モード（1〜6畳）２．中モード（6〜14畳）３．強モード（12〜20畳）

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マクセル オゾン除菌消臭器 OZONEO AERO+ ホワイトMXAP-DAE280WH[商品仕様]·型式：MXAPDAE280（MXAPDAE280）·JANコード：4902580795733本体サイズ(幅×高さ×奥行)mm：212×205×76本体重量：1.0kg適用床面積：適用畳数：20畳·20畳までの空間対応·デジタル温湿度計を搭載·オゾン風量モード 3段階選択可能１．弱モード（1〜6畳）２．中モード（6〜14畳）３．強モード（12〜20畳）·タイマー残時間デジタル表示·本体に 抗菌塗装·防塵フィルター搭載·光沢塗装を施し、高意匠化新品未開封品これからの季節にあると便利なオゾン除菌消臭器ご購入確認後、24時間以内に発送致します。オゾンオゾン除菌オゾン除菌消臭器マクセル梅雨

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