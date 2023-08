【人気No.1】 THE BABYMETAL-BEYOND MOON-LEGEND- - M PCパーツ

BABYMETAL ARISES - BEYOND THE MOON - LEGEND - M - CD&Blu-ray Disc&写真集

2019年7/6 7/7にポートメッセなごやで行われた『BABYMETAL ARISES - BEYOND THE MOON - LEGEND - M - 』(レジェンドM)公演をTHE ONE会員限定で販売されたものです。

1年ほど箱から出し、ビニールフィルムに入れたまま飾っておりました。Blu-ray Discは2回ほど視聴し、CDは1回聴いたくらいです。

写真集も簡単に見たくらいなので比較的綺麗かとは思いますが、素人保管のため神経質な方は御遠慮ください。

【商品詳細】

・Blu-ray Disc:全15曲収録 1枚

・CD2枚:全15曲収録

・APOCALYPSE(写真集)

【収録内容(BD)】

1. Road of Resistance

2. メギツネ

3. Elevator Girl

4. Distortion

5. Shanti Shanti Shanti

6. Starlight

7. シンコペーション

8. ヤバッ!

9. PA PA YA!! (feat. F.HERO)

10. ギミチョコ!!

11. KARATE

12. FUTURE METAL

13. ヘドバンギャー!!(MOAMETALver.)

14. Shine

15. Arkadia

#BABYMETAL #ベビーメタル #ベビメタ

#モアバンギャー

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

