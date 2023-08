□商品説明

□素材

コットン 98%

ポリウレタン 2%

□ブランド : LEVI'S

□サイズ:w30 l32

□実寸(背面計測/平置き計測/ウエスト×2)

ウエスト : 41

股上 : 27

ワタリ幅 : 26

股下 : 68

裾幅 :17

※実寸は平置きで計測しているため、多少の誤差はご了承ください。

※表記サイズだけではなく実寸のサイズをご確認くださいますようお願いします。

※普段着用している衣類の実寸サイズと比較してください。サイズ違いによる返品・交換は対応致しかねます。

□状態: B

S 新品・タグ付き

A 未使用、もしくは新品同様の良好なお品です。

B 多少の使用感があります。全体的にこれといったダメージや汚れは見当たらない状態ですので、問題なく着用していただけるかと思います。

C 特有のUSED感が見受けられますが、特別目立つダメージや汚れは見受けられません。普段着用していただく分には問題ないかと思われます。

D 状態が悪く使用感の強いお品となっております。

E ジャンク品or難あり品

着画モデル(掲載時)

メンズ 170cm 54kg

着画のないものは着画をお断りしておりますのでご了承お願いいたします。

・即購入歓迎

他にも 70s80s90sのワイドスラックス テーパードパンツ カーゴパンツ ミリタリージャケット ストライプシャツ やトレンドのY2K 00s らしいローライズ フレアデニム ジップやダメージ スタッズ ギミックが効いたトップス ジャケット パンツ デニム ジーンズなどかなり幅広いジャンルの中から厳選されたアイテムを取り扱っております。下の商品ページの方に飛んで是非ご覧くださいませ。

#vintageclothingwang

商品の情報 商品のサイズ L ブランド リーバイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

